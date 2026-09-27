Zamiast dbać o siebie, dbają o samochód. Dżentelmeni na prozdrowotnym rajdzie [zdjęcia]

Region
Groźne zdarzenie na drodze krajowej numer 10 pod Toruniem [zdjęcia]DW 2026-09-27, 16:17
Motocyklista został poszkodowany w zdarzeniu, do którego doszło w niedzielę (27 września) ok. godz. 16 w Lubiczu Górnym. Czytaj dalej »
Woda w gminie Zławieś Wielka jest warunkowo zdatna do picia. Są wyniki badań sanepiduDW 2026-09-27, 15:30
Sanepid poinformował, że wyniki badań próbek wody z wodociągu w Przysieku i Pędzewie nie wykazały obecności enterokoków jelitowych i bakterii grupy c… Czytaj dalej »
Najlepsze projekty z zakresu obrony cywilnej nagrodzone. Młodzież z regionu wyróżnionaTatiana Adonis/KB 2026-09-27, 13:00
Konkurs dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych rozstrzygnięty. W całej Polsce wyróżniono prawie 830 młodych ekip działających przy Ochotniczych Strażach… Czytaj dalej »
Mieszkańcy gminy Zławieś Wielka zarzucają władzom: „O skażeniu wody dowiedziałem się od sąsiada"Michał Zaręba/KB 2026-09-27, 11:45
Mieszkańcy sześciu sołectw w gminie Zławieś Wielka od czwartku nie mogą korzystać z wody płynącej z kranów. W wodociągu wykryto bakterie coli. Problem… Czytaj dalej »
Prokuratura zabrała głos po tragedii pod Włocławkiem. 6-letni chłopiec utopił się w stawie [aktualizacja]Maciej Wilkowski/KB 2026-09-27, 10:34
Policjanci wyjaśniają okoliczności tragedii, do której doszło w sobotę [26 września] wieczorem w miejscowości Dąbie Kujawskie [gmina Lubraniec, powiat… Czytaj dalej »
Konferencja o chorobach krwi. Status „śmiertelna" udaje się często zmienić na „przewlekła"Tatiana Adonis/KB 2026-09-27, 09:20
Podkreślali wagę edukacji lekarzy i pacjentów, wskazywali na wiele przełomów w hematologii - w Bydgoszczy odbyła się ogólnopolska konferencja poświęcona… Czytaj dalej »
W głębi lasu toczyła się walka o Złoty Kozik. Bitwa na grzyby to już tradycja w RozgartachMichał Zaręba/KB 2026-09-27, 08:00
Niby rywalizują, a tak naprawdę świetnie się bawią zbierając grzyby. Polskie Radio PiK było na starcie leśnej bitwy na najsmaczniejsze kapelusze. Rywalizowały… Czytaj dalej »
Jest przetarg na modernizację połączenia kolejowego między stacjami Toruń Główny i Toruń WschodniMichał Zaręba/KB 2026-09-26, 21:30
Chodzi o część linii kolejowej nr 353 łączącej Poznań z Olsztynem. Inwestycja obejmie nie tylko przebudowę peronów, ale także remont mostu kolejowego… Czytaj dalej »
Prezydent Emmanuel Macron: - Francja jest dumna z goszczenia papieża Leona XIVPAP/KB 2026-09-26, 20:54
Prezydent Macron docenił fakt, że w Paryżu odbyła się w sobotę msza, którą określił jako „ogromną». Watykan podał, że władze lokalne potwierdziły… Czytaj dalej »
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