Płonęło 20 bel siana. Nocna akcja strażaków pod Włocławkiem
Włocławska policja ustala przyczyny nocnego pożaru w Sarnowie. Płonęło 20 bel siana.
Z ogniem walczyło w sumie 24 strażaków. Sytuacja została opanowana.
Z ogniem walczyło w sumie 24 strażaków. Sytuacja została opanowana.
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