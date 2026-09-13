Wypadek pod Nową Wsią Wielką. Jedna osoba trafiła do szpitala po dachowaniu auta

2026-09-13, 22:31 JW

Wypadek na DK25 w Tarkowie Dolnym (zdj. ilustracyjne)

Na drodze krajowej nr 25 w Tarkowie Dolnym (gmina Nowa Wieś Wielka) auto osobowe dachowało. Pojazdem podróżowały dwie osoby. Jedna z nich trafiła do szpitala.

Do wypadku doszło na DK25 w Tarkowie Dolnym. Tam dachowała osobówka, która wypadła z drogi i znalazła się na ścieżce rowerowej. Jak informują nas strażacy, ranny został 20-letni kierowca, który z urazami głowy został zabrany do szpitala.



Pasażerem był 15-latek, któremu nic się nie stało. Na trasie między Bydgoszczą a Inowrocławiem są utrudnienia. Na miejscu działają cztery zastępy straży pożarnej i inne służby. Przyczyny wypadku ustala policja.