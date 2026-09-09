Kolejne utrudnienia dla kierowców w Bydgoszczy

2026-09-09, 15:02 Jarosław Wieprzycki / TB

Będą utrudnienia na ul. Solskiego w Bydgoszczy. /fot. Jarosław Wieprzycki

W czwartek (10.09.) wyłączona zostanie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Solskiego i Bielickiej. Zastąpi ją tymczasowe rondo. Powód? Budowy trasy tramwajowej na Szwederowo.

Kolejne zmiany drogowcy wprowadzą w sobotę (12.09.). Ruch kołowy zostanie przerzucony na jezdnię południową przez wybudowaną wcześniej przeplotkę na wysokości ul. Solskiego 5.



- Po stronie marektu zamknięty zostanie wjazd i wyjazd z ul. Solskiego, ul. Ugory oraz ul. Lenartowicza. Dojazd będzie możliwy sąsiednimi ulicami - - mówi Katarzyna Muszyńska, rzecznik bydgoskich drogowców. - Przeniesiony na jezdnię południową zostanie przystanek Solskiego-Ugory w kierunku Błonia. Ruch pieszy będzie odbywał się po istniejących chodnikach lub tymczasowych ciągach pieszo-rowerowych. Dojazd do stacji beznynowej zostanie zapewniony.



Zmieni się też trasa autobusu linii nr 61, która od Ronda Kujawskiego do ul. Stromej kursować będzie przez Solskiego i Leszczyńskiego. Inwestycja kosztuje blisko 100 milionów złotych. Nowością będzie między innymi zielone torowisko tramwajowe. Trasa ma być gotowa za dwa lata.