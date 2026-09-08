Prokurator z Bydgoszczy zatrzymany. Trafił do aresztu - dowiedziało się Polskie Radio PiK [aktualizacja]
Policja zatrzymała zastępcę prokuratora rejonowego w Bydgoszczy - potwierdza w rozmowie z Polskim Radiem PiK rzeczniczka Prokuratury Okręgowej.
- Zastępca szefa Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Południe został zatrzymany.
- Miał prowadzić motocykl pod wpływem alkoholu.
- Mężczyzna jest w areszcie.
Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej prowadzi postępowanie dotyczące prowadzenia przez prokuratora motocykla w stanie nietrzeźwości 6 września. W odpowiedzi Prokuratury Krajowej na przesłane przez nas pytania czytamy, że we wtorek (8 września) „prokurator z Wydziału Spraw Wewnętrznych skierował do Sądu Najwyższego wniosek o uchylenie immunitetu", co pozwoli „na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej".
- Dalsze informacje zostaną przekazane w pisemnym komunikacie Prokuratury Krajowej po decyzji Sądu Najwyższego i po ewentualnym zakończeniu czynności - czytamy w odpowiedzi.