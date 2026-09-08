Prokurator z Bydgoszczy zatrzymany. Trafił do aresztu - dowiedziało się Polskie Radio PiK [aktualizacja]

2026-09-08, 12:47  Marcin Kupczyk/MG, BN, DW
Policja zatrzymała zastępcę prokuratora rejonowego w Bydgoszczy/fot. Pixabay

Policja zatrzymała zastępcę prokuratora rejonowego w Bydgoszczy/fot. Pixabay

Policja zatrzymała zastępcę prokuratora rejonowego w Bydgoszczy - potwierdza w rozmowie z Polskim Radiem PiK rzeczniczka Prokuratury Okręgowej.

  • Zastępca szefa Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Południe został zatrzymany.
  • Miał prowadzić motocykl pod wpływem alkoholu.
  • Mężczyzna jest w areszcie.
Jak informował „Fakt" - prokurator Dominik M. wracał motocyklem ze spotkania miłośników jednośladów. W drodze do domu miał zatrzymać się przy jednym ze sklepów pod Bydgoszczą i kupić alkohol, który następnie wypił. Policję wezwał pracownik sklepu. Po badaniu alkomatem zastępca szefa Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Południe został zatrzymany.

Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej prowadzi postępowanie dotyczące prowadzenia przez prokuratora motocykla w stanie nietrzeźwości 6 września. W odpowiedzi Prokuratury Krajowej na przesłane przez nas pytania czytamy, że we wtorek (8 września) „prokurator z Wydziału Spraw Wewnętrznych skierował do Sądu Najwyższego wniosek o uchylenie immunitetu", co pozwoli „na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej".

- Dalsze informacje zostaną przekazane w pisemnym komunikacie Prokuratury Krajowej po decyzji Sądu Najwyższego i po ewentualnym zakończeniu czynności - czytamy w odpowiedzi.

Relacja Damiana Klicha

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