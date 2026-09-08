Znamy przyczynę śmierci mężczyzny znalezionego na ulicy Przyjaznej w Bydgoszczy

2026-09-08, 14:25 Damian Klich/DW

16 lipca pracownicy firmy porządkowej - podczas koszenia - znaleźli ciało przy bloku na ul. Przyjaznej /fot. Pixabay/ilustracyjna

16 lipca pracownicy firmy porządkowej - podczas koszenia - znaleźli ciało przy bloku na ul. Przyjaznej. Było w stanie zaawansowanego rozkładu. Konieczna okazała się sekcja zwłok. Polskie Radio PiK dotarło do jej wyników.

Śledztwo w tej sprawie wszczęto 20 lipca.



- Dotyczyło nieumyślnego spowodowania śmierci tego mężczyzny - mówi Polskiemu Radiu PiK Katarzyna Lisowska-Konieczny, prokurator rejonowa Prokuratury Bydgoszcz-Południe. - Zmarły to 34-letni Paweł K., osoba bezdomna. Biegły - po przeprowadzeniu sekcji - stwierdził, że najbardziej prawdopodobną przyczyną jego zgonu była sercopochodna niewydolność krążeniowo-oddechowa, a więc przyczyna śmierci miała charakter naturalny - dodaje.



Mężczyzna mieszkał we wnęce pod balkonami bloku. Leżał przykryty płaszczem, był zasłonięty wysokimi trawami, stąd późne odkrycie ciała. Trwają czynności końcowe śledztwa.