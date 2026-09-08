Jak znaleźć równowagę między ambicjami rodziców a zainteresowaniami dzieci?/fot. Magnific/ilustracyjna
Czy wybierając zajęcia pozalekcyjne rodzice potrafią znaleźć równowagę pomiędzy swoimi ambicjami a zainteresowaniami dzieci? Często rodzice realizują własne pasje lub niespełnione marzenia. Taka projekcja rodzicielska może mieć wiele negatywnych skutków w przyszłości.
- Ten mechanizm jest nieświadomy - mówi Magdalena Miotk-Mrozowska z Wydziału Psychologii UKW. - Rodzice robią to w dobrej wierze, uważając, że to, co im wydawało się dobre będzie również najlepszym, co mogą oferować swojemu dziecku - dodaje.
Psycholog zwraca szczególną uwagę na kwestię trudności motywacji wewnętrznej. - To jest nasza motywacja do czegoś, czego sami chcemy i za co przyjmujemy odpowiedzialność - informuje Magdalena Miotk-Mrozowska. - Jeżeli dziecko jest przymuszane do różnych rzeczy uczy się tego, że o nim i o jego świecie decyduje ktoś inny, w związku z tym przestaje odczuwać motywację wewnętrzną, przestaje kierować swoim życiem.
Dlatego z dzieckiem należy rozmawiać, czyli pytać i słuchać o jego potrzebach oraz zainteresowaniach. Jedną z kluczowych kompetencji jest tak zwana wrażliwość rodzicielska. Jest to zdolność do zauważenia, zrozumienia i reagowania na potrzeby dziecka niezależnie od jego wieku.
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