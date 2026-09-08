2026-09-08, 11:55 Damian Klich/BN

Jak znaleźć równowagę między ambicjami rodziców a zainteresowaniami dzieci?/fot. Magnific/ilustracyjna

Czy wybierając zajęcia pozalekcyjne rodzice potrafią znaleźć równowagę pomiędzy swoimi ambicjami a zainteresowaniami dzieci? Często rodzice realizują własne pasje lub niespełnione marzenia. Taka projekcja rodzicielska może mieć wiele negatywnych skutków w przyszłości.

- Ten mechanizm jest nieświadomy - mówi Magdalena Miotk-Mrozowska z Wydziału Psychologii UKW. - Rodzice robią to w dobrej wierze, uważając, że to, co im wydawało się dobre będzie również najlepszym, co mogą oferować swojemu dziecku - dodaje.





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