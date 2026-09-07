2026-09-07, 15:24 Damian Klich/BN

Awaria za awarią na bydgoskim dworcu głównym PKP. Co się stało?/fot. Katarzyna Bogucka/Archiwum

Zamykane sklepy, niedziałające tablice z rozkładem jazdy czy schody ruchome - z takimi awariami w niedzielę zmagał się dworzec PKP Bydgoszcz Główna. Wiemy, co się stało.

- W niedzielę około 19:15 na stacji Bydgoszcz Główna nastąpił całkowity zanik zasilania w energię elektryczną w budynku dworca oraz na peronach, co spowodowane była awarią - informuje Michał Stilger, rzecznik prasowy Polskich Kolei Państwowych. - Włączone zostało awaryjne oświetlenie oraz awaryjne zasilanie kas biletowych - dodaje.



Z tego powodu przez pół godziny obsługa dworca pracowała w półmroku przygaszonych świateł. Awaria została usunięta przez serwis po około 35 minutach. Nie wpłynęła na ruch pociągów.