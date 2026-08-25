Na słynnej wieży w Toruniu czas stanął. Pogoda zatrzymała wiekowy zegar

2026-08-25, 10:43 Mariusz Luda/BN

Na słynnej wieży w Toruniu czas stanął/fot. Mariusz Luda (zdjęcie wykonane ok. godz. 16)

Wskazówki zabytkowego zegara na wieży Ratusza Staromiejskiego w Toruniu w weekend nagle zamarły, odmawiając dalszego odmierzania minut. Okazało się, że nie była to żadna klątwa ani nagła mechaniczna awaria, a bezwzględne prawa fizyki i ekstremalna pogoda.

Eksperci przywrócili już miastu jego odwieczny rytm. - Nasz zegar jest zegarem zabytkowym, ma mnóstwo elementów metalowych - tłumaczy w rozmowie z Polskim Radiem PiK Agnieszka Tybus-Bugajska, wicedyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu. - Mimo że ma sterowanie elektroniczne to te elementy metalowe w momencie, kiedy występuje duża różnica temperatur oraz wilgotności, a także z tego powodu, że on potrafi się zakurzyć czasami przestaje działać albo zaczyna zwalniać - dodaje.