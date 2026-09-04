Co robić w weekend 5–6 września w Kujawsko-Pomorskiem? [przewodnik]
W sobotę i niedzielę (5–6 września), mieszkańcy regionu będą mogli wybierać między dużymi koncertami, festiwalami, wydarzeniami sportowymi, imprezami rodzinnymi, teatrem i atrakcjami dla najmłodszych. Sprawdzamy, jakie wydarzenia odbędą się w naszym województwie.
BYDGOSZCZ
- Bydgoszcz Hip Hop Festiwal – 4–5 września. W Myślęcinku pojawią się m.in. Pawbeats, Avi, Polska Wersja, KęKę, Żabson, Słoń, Peja, Rów Babicze i Dopehouse. Koncerty odbywają się na dużym, plenerowym terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek.
- Bydgoskie Święto Cykliczne – 5 września, godz. 10. Miłośnicy dwóch kółek wystartują ze Starego Rynku i przejadą około 17 kilometrów do Ostromecka. To rodzinny rajd rowerowy połączony z piknikiem. Na mecie zaplanowano m.in. animacje dla dzieci, dmuchaną zjeżdżalnię, konkursy oraz bezpłatne przeglądy rowerów. Uczestnicy będą mogli także spotkać popularnych rowerowych podróżników Olę i Daniela z duetu Loverowi.
- Narodowe Czytanie 2026 – 5 września, godz. 11–13. W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się XV edycja Narodowego Czytania, poświęcona „Dziadom” Adama Mickiewicza. Fragmenty dramatu zaprezentują aktorzy Teatru Polskiego, a do wspólnego czytania zostaną zaproszeni mieszkańcy, uczniowie bydgoskich szkół, bibliotekarze i czytelnicy. Wydarzeniu będzie towarzyszyć wystawa różnych wydań „Dziadów”.
- 18. Festiwal „Serca Bicie” Pamięci Andrzeja Zauchy – 5 września, godz. 19, Opera Nova. Wieczorem Opera Nova wypełni się największymi przebojami Andrzeja Zauchy. W koncercie galowym wystąpią m.in. Kasia Moś, Sławek Uniatowski, Marek Piekarczyk, Kasia Dereń i Nick Sinckler. W programie znajdą się nowe aranżacje znanych piosenek, a także finał konkursu wokalnego i wybór laureatów nagród im. Andrzeja Zauchy.
- Festiwal Filmowy Przeźrocza – 5 września (ostatni dzień festiwalu). To propozycja dla osób, które zamiast koncertu wolą kino. W sobotę w kinie Orzeł zaplanowano kolejne punkty programu festiwalu, m.in. projekcję „Żywotu Mateusza”, blok filmów dokumentalnych „Błysk Oka”, spotkanie Michała Toczka i Sebastiana Stankiewicza oraz pokaz „Niespodziewane”.
- Festiwal NADA 2026 – 4–5 września, Centrum Targowe PARK. W piątek na scenie wystąpią kolejno Jakub Jan Bryndal, Daniel Godson, Nene Heroine, Waluś Kraksa Kryzys, Kasia Lins, Myslovitz, Mild Orange i Kacperczyk. Sobota będzie drugim dniem muzycznego festiwalu. Od godz. 17 na scenie kolejno wystąpią Łajka, BSK, Omasta, Livka, Kasia Sienkiewicz, COMA, Kerala Dust i Igo. NADA stawia na różne nurty współczesnej muzyki, dlatego podczas jednego wieczoru można usłyszeć zarówno polskich wykonawców alternatywnych, jak i większe zespoły oraz artystów reprezentujących elektronikę czy pop. Festiwal odbywa się przy ul. Szosa Bydgoska 3.
- Teatr Baj Pomorski: Narodowe czytanie „Dziadów” Adama Mickiewicza z udziałem Adama Ferencego i Roberta Małeckiego – 5 września godz. 13, ul. Piernikarska 9 – Narodowe Czytanie 2026 stanowić będzie okazję do przyjrzenia się wszystkim częściom dramatycznego cyklu. Szczególna uwaga poświęcona zostanie dziejom centralnej postaci utworu, czyli Gustawa-Konrada. Poza Adamem Ferencym i Robertem Małeckim w wydarzeniu udział wezmą aktorzy Teatru Baj Pomorski. W Narodowym Czytaniu wykorzystana zostanie muzyka skomponowana przez Jana Gembalę, a za oprawę scenograficzną odpowiadać będzie Pracownia Plastyczno-Krawiecka Teatru.
- Piknik rodzinny „Ciepło, cieplej, CSW!” – 6 września, od godz. 11. Centrum Sztuki Współczesnej przygotowało kilka godzin rodzinnej zabawy. W Parku Rzeźby od godz. 11 do 14 odbędą się warsztaty, podczas których będzie można m.in. odbijać wzory na torbach i koszulkach, malować kamyki, wykonywać przypinki oraz tworzyć pocztówki. O godz. 13 rozpocznie się koncert Ani Brody.
- FILMIADA i pokaz filmu „Flow” – 6 września. W ramach pikniku w Kinie Centrum odbędzie się rodzinna zabawa poświęcona filmom. Uczestnicy będą rozpoznawać cytaty, bohaterów i muzyczne motywy. O godz. 14.30 zaplanowano pokaz animacji „Flow”. Osoby, które podczas warsztatów zdobędą cztery pieczątki, otrzymają wejściówkę na seans. Tego dnia wystawy w CSW będzie można odwiedzić za symboliczną złotówkę.
- Koncert „Piosenki to…? Osiecka, Młynarski, Przybora, Kofta” – 6 września, godz. 17. Podczas wieczoru będzie można usłyszeć najpiękniejsze piosenki autorstwa Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego i Jeremiego Przybory w wykonaniu aktorów. Bilety można kupić TUTAJ.
GRUDZIĄDZ
- V Festiwal Grudziądzkich Zespołów Muzycznych GruRock Festiwal – w piątek i sobotę odbędą się drugi i trzeci dzień wydarzenia. Miejsce: Centrum Kultury Teatr. Szczegóły TUTAJ.
- Stobeusz Festiwal 2026 – 5–6 września. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Pieśni z północy, wschodu i południa”. W programie znalazły się koncerty, warsztaty śpiewu, wykłady, spacer z przewodnikiem oraz wieczorna liturgia słowa. Wszystkie wydarzenia festiwalu są bezpłatne. W sobotę uczestnicy mogą m.in. wziąć udział w warsztatach pieśni ewangelickiej, natomiast niedziela jest trzecim i finałowym dniem imprezy.
- Biegnij z Parkrun Grudziądz – 5 września, godz. 9. Zarówno doświadczeni, jak i początkujący biegacze mogą przebiec dystans pięciu kilometrów – od Ronda Popiełuszki do Castoramy/Carrefoura. Zapisy TUTAJ.
- Narodowe Czytanie „Dziadów” Adama Mickiewicza w Bibliotece Miejskiej przy ul. Legionów 28 – 5 września, godz. 12.
- 28. Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Inowrocławia – 5–6 września (w sobotę od godz. 16, a w niedzielę od godz. 12) – na Qemetica Arena zmierzą się cztery koszykarskie zespoły: KSK Notec Inowrocław, Enea Basket Poznań, ŁKS Coolpack Łódź oraz Decka Pelplin.
- Wielka Gala Operetki – 5 września, godz. 16 – w muszli koncertowej w Parku Solankowym wystąpią: Liza Wesołowska – sopran, Tomasz Maleszewski – tenor oraz Damian Domalewski – tenor. Towarzyszyć im będą tancerze Teatru Scena Kamienica, a wydarzenie poprowadzi Maciej Michalkowski. Wstęp wolny.
WŁOCŁAWEK
- Mały Festiwal Operetki – 4 września, godz. 18 – w bibliotece przy ul. Warszawskiej 11/13 wystąpią: Liza Wesołowska – sopran, Tomasz Maleszewski – tenor oraz Damian Domalewski – tenor. Towarzyszyć im będą tancerze Teatru Scena Kamienica, a wydarzenie poprowadzi Maciej Michalkowski. Wstęp wolny.
- Narodowe Czytanie „Dziadów” Adama Mickiewicza z udziałem Pawła Krucza – 5 września, godz. 12 – biblioteka przy ul. Warszawskiej 11/13.
- V Parafialny Festyn Rodzinny u Najświętszego Zbawiciela, kościół przy ul. Reymonta 11 – 6 września, godz. 13–18 – wydarzenie przeznaczone dla dzieci, dorosłych i całych rodzin.
- Powiatowo-Gminno-Parafialne Dożynki w Choceniu 2026 – 6 września, od godz. 13:30 – gwiazdą wieczoru będzie Enej.
- Pałuki Tour 2026 – 6 września, godz. 8–16. W niedzielę Żnin stanie się miejscem spotkania miłośników kolarstwa. W ramach ogólnopolskiego wyścigu kolarskiego do miasta przyjadą zawodnicy walczący o miejsca na podium, a także kibice i sympatycy dwóch kółek. To propozycja dla osób, które chcą aktywnie rozpocząć niedzielę i zobaczyć sportową rywalizację na trasie.