Dożynki wojewódzkie w Rypinie 2026. Znamy laureatów konkursów [zdjęcia]

2026-08-30, 17:46  Radosław Jagieła/BN
Dożynki województwa kujawsko-pomorskiego w Rypinie 2026/fot. Szymon Zdziebło, tarantoga.pl dla UMWKP

Dożynki województwa kujawsko-pomorskiego w Rypinie 2026/fot. Szymon Zdziebło, tarantoga.pl dla UMWKP

W niedzielę (30 sierpnia) w Rypinie odbywa się Regionalne Święto Plonów, czyli dożynki województwa kujawsko-pomorskiego 2026. Poznaliśmy laureatów konkursów dożynkowych, w tym regionalnego etapu konkursu „Polska smakuje”.

W uroczystościach uczestniczą przedstawiciele władz województwa, duchowieństwa, administracji rządowej i samorządów oraz reprezentacje wiejskich społeczności z całego regionu. Sceną wydarzeń dożynkowych jest teren rypińskiego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wydarzenie zostało zorganizowane wspólnie z samorządami miasta i powiatu oraz diecezją płocką.

Tuż przed rozpoczęciem części oficjalnej dożynek biskup Szymon Stułkowski odprawił uroczystą polową mszę świętą. Po niej zaczęły się wystąpienia, wręczanie wyróżnień i ogłoszenia wyników konkursów dożynkowych.

Marszałek Piotr Całbecki uhonorowany

Podczas uroczystości marszałek Piotr Całbecki został uhonorowany przez Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych (WZRKiOR) tytułem Patrona WZRKiOR w Bydgoszczy.

Przyznane po raz drugi wyróżnienie Siewcy Tradycji za troskę o tradycję kujawsko-pomorskiej wsi odebrali:

  • Zygmunt Kędzierski,
  • Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi,
  • Krystyna Lewicka-Ritter,
  • Henryka Derezińska,
  • Irena Kubiak,
  • Renata Olech,
  • Zespół „Karbowianie”,Zespół „Kruszynioki”,
  • Zespół „Łubianioki”,
  • Muzeum Borów Tucholskich.
Znamy zwycięzców konkursów dożynkowych

Podczas Regionalnego Święta Plonów ogłoszono zwycięzców konkursów dożynkowych. Laureatami zostali:
  • KGW Słoneczko w Ludzisku w powiecie inowrocławskim – potrawa żniwna,
  • starostwo powiatowe w Toruniu – stoisko dożynkowe powiatu,
  • KGW Aktywny Zakątek w powiecie toruńskim – stoisko dożynkowe KGW,
  • Stowarzyszenie Szczuplińskie Żurawie w powiecie wąbrzeskim – współczesny wieniec dożynkowy,
  • KGW w Chrostkowie w powiecie lipnowskim – tradycyjny wieniec dożynkowy,
  • sołectwo Okalewo – witacz w powiecie rypińskim.
KGW Nowy Ciechocinek zwyciężyło w konkursie „Polska smakuje”

Poznaliśmy także najlepszych w regionalnym etapie konkursu „Polska smakuje”. Trzecie miejsce wywalczyło KGW Gogółkowo z powiatu żnińskiego, drugie – KGW Czarnowo z powiatu toruńskiego, a zwyciężyło KGW Nowy Ciechocinek z powiatu aleksandrowskiego. Triumf zapewniły im pierogi z siekaną gęsiną. Laureatki pierwszego miejsca będą reprezentować województwo w ogólnopolskim finale konkursu w Warszawie. Poza tym do koła trafił czek o wartości 5 tysięcy złotych.

W przyszłym roku dożynki wojewódzkie w Brodnicy

Ogłoszonym oficjalnie miejscem przyszłorocznych dożynek wojewódzkich będzie Brodnica.

– Dziękuję wam, drodzy rolnicy, za każdy dzień waszej pracy. To dzięki waszemu trudowi, od świtu do nocy, w gospodarstwach rodzinnych rodzi się chleb, a wraz z nim poczucie bezpieczeństwa nas wszystkich – podkreślił marszałek Piotr Całbecki.

W programie tegorocznych dożynek w Rypinie znalazły się m.in. kiermasz rękodzieła i inspirujące warsztaty rękodzielnicze, przegląd kapel ludowych, wystawa maszyn rolniczych oraz wybory Miss Rypin Agra’26.

Gwiazdą wieczoru będzie Grzegorz Hyży. Jego występ od godz. 19:00. Tymczasem, gospodynie wiejskie zadbały o różne pyszności. Wysłuchajcie poniższej relacji Radosława Jagieły.

Radosław Jagieła przedstawia pyszności przygotowane przez gospodynie wiejskie na dożynki wojewódzkie w Rypinie

Mówią Edyta Zakrzewska - dyrektorka Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy i Elżbieta Wieczorek - przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Nowinka z Nowego Ciechocinka

Rypin
Przy mikrofonie marszałek Piotr Całbecki/fot. Mikołaj Kuras Korowód dożynkowy/fot. Radosław Jagieła Korowód dożynkowy/fot. Radosław Jagieła Korowód dożynkowy/fot. Radosław Jagieła Korowód dożynkowy/fot. Radosław Jagieła Korowód dożynkowy/fot. Radosław Jagieła Korowód dożynkowy/fot. Radosław Jagieła Korowód dożynkowy/fot. Radosław Jagieła Msza święta, na zdjęciu biskup Szymon Stułkowski (trzyma świecę)/fot. Szymon Zdziebło, tarantoga.pl dla UMWKP Msza święta/fot. Szymon Zdziebło, tarantoga.pl dla UMWKP Msza święta/fot. Szymon Zdziebło, tarantoga.pl dla UMWKP Msza święta, na zdjęciu biskup Szymon Stułkowski/fot. Szymon Zdziebło, tarantoga.pl dla UMWKP Msza święta/fot. Szymon Zdziebło, tarantoga.pl dla UMWKP

Region

Piknik strzelecki w Bydgoszczy. Uczestnicy sprawdzali celność oka i spróbowali swoich sił w strzelectwie [zdjęcia]

Piknik strzelecki w Bydgoszczy. Uczestnicy sprawdzali celność oka i spróbowali swoich sił w strzelectwie [zdjęcia]

2026-08-30, 18:57
Wstępne dane policji: Mniej wypadków niż w zeszłym roku odnotowano podczas tegorocznych wakacji. Kontrole trwają

Wstępne dane policji: Mniej wypadków niż w zeszłym roku odnotowano podczas tegorocznych wakacji. Kontrole trwają

2026-08-30, 16:29
Pociąg zatrzymał się na stacji Toruń Katarzynka po raz pierwszy od 1065 dni. Problemem wciąż jest przejście dla pieszych

Pociąg zatrzymał się na stacji Toruń Katarzynka po raz pierwszy od 1065 dni. Problemem wciąż jest przejście dla pieszych

2026-08-30, 13:43
Trzy osoby ranne po zderzeniu osobówek na DK 10 w Lipnie. Polskie Radio PiK dotarło do ustaleń policji [zdjęcia] [AKTUALIZACJA]

Trzy osoby ranne po zderzeniu osobówek na DK 10 w Lipnie. Polskie Radio PiK dotarło do ustaleń policji [zdjęcia] [AKTUALIZACJA]

2026-08-30, 12:16
Pociąg relacji Toruń-Grudziądz odwołany na części trasy. Wprowadzono autobusy zastępcze

Pociąg relacji Toruń-Grudziądz odwołany na części trasy. Wprowadzono autobusy zastępcze

2026-08-30, 11:53
Zmiany dla kierowców na bydgoskim Szwederowie. To kolejny etap budowy trasy tramwajowej

Zmiany dla kierowców na bydgoskim Szwederowie. To kolejny etap budowy trasy tramwajowej

2026-08-30, 10:23
Wypadek na DK10. Czołowe zderzenie osobówki z ciężarówką w Ślesinie, ustalenia policji [AKTUALIZACJA]

Wypadek na DK10. Czołowe zderzenie osobówki z ciężarówką w Ślesinie, ustalenia policji [AKTUALIZACJA]

2026-08-30, 09:29
Kiermasz, kapele ludowe i konkurs Polska smakuje. Wojewódzkie dożynki w Rypinie

Kiermasz, kapele ludowe i konkurs „Polska smakuje”. Wojewódzkie dożynki w Rypinie

2026-08-30, 08:02
Dożynki w Lisewie ostatnim przystankiem na trasie naszej wakacyjnej akcji Lato w rytmie PiK-a [zdjęcia, wideo]

Dożynki w Lisewie ostatnim przystankiem na trasie naszej wakacyjnej akcji „Lato w rytmie PiK-a” [zdjęcia, wideo]

2026-08-29, 21:04

Najczęściej czytane

Archiwum

sierpień 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
272829303101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031010203040506
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę