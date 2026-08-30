Dożynki wojewódzkie w Rypinie 2026. Znamy laureatów konkursów [zdjęcia]
W niedzielę (30 sierpnia) w Rypinie odbywa się Regionalne Święto Plonów, czyli dożynki województwa kujawsko-pomorskiego 2026. Poznaliśmy laureatów konkursów dożynkowych, w tym regionalnego etapu konkursu „Polska smakuje”.
W uroczystościach uczestniczą przedstawiciele władz województwa, duchowieństwa, administracji rządowej i samorządów oraz reprezentacje wiejskich społeczności z całego regionu. Sceną wydarzeń dożynkowych jest teren rypińskiego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wydarzenie zostało zorganizowane wspólnie z samorządami miasta i powiatu oraz diecezją płocką.
Tuż przed rozpoczęciem części oficjalnej dożynek biskup Szymon Stułkowski odprawił uroczystą polową mszę świętą. Po niej zaczęły się wystąpienia, wręczanie wyróżnień i ogłoszenia wyników konkursów dożynkowych.
Marszałek Piotr Całbecki uhonorowany
Podczas uroczystości marszałek Piotr Całbecki został uhonorowany przez Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych (WZRKiOR) tytułem Patrona WZRKiOR w Bydgoszczy.
Przyznane po raz drugi wyróżnienie Siewcy Tradycji za troskę o tradycję kujawsko-pomorskiej wsi odebrali:
- Zygmunt Kędzierski,
- Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi,
- Krystyna Lewicka-Ritter,
- Henryka Derezińska,
- Irena Kubiak,
- Renata Olech,
- Zespół „Karbowianie”,Zespół „Kruszynioki”,
- Zespół „Łubianioki”,
- Muzeum Borów Tucholskich.
- KGW Słoneczko w Ludzisku w powiecie inowrocławskim – potrawa żniwna,
- starostwo powiatowe w Toruniu – stoisko dożynkowe powiatu,
- KGW Aktywny Zakątek w powiecie toruńskim – stoisko dożynkowe KGW,
- Stowarzyszenie Szczuplińskie Żurawie w powiecie wąbrzeskim – współczesny wieniec dożynkowy,
- KGW w Chrostkowie w powiecie lipnowskim – tradycyjny wieniec dożynkowy,
- sołectwo Okalewo – witacz w powiecie rypińskim.