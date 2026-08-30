Dożynki wojewódzkie w Rypinie 2026. Znamy laureatów konkursów [zdjęcia]

2026-08-30, 17:46 Radosław Jagieła/BN

Dożynki województwa kujawsko-pomorskiego w Rypinie 2026/fot. Szymon Zdziebło, tarantoga.pl dla UMWKP

W niedzielę (30 sierpnia) w Rypinie odbywa się Regionalne Święto Plonów, czyli dożynki województwa kujawsko-pomorskiego 2026. Poznaliśmy laureatów konkursów dożynkowych, w tym regionalnego etapu konkursu „Polska smakuje”.

W uroczystościach uczestniczą przedstawiciele władz województwa, duchowieństwa, administracji rządowej i samorządów oraz reprezentacje wiejskich społeczności z całego regionu. Sceną wydarzeń dożynkowych jest teren rypińskiego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wydarzenie zostało zorganizowane wspólnie z samorządami miasta i powiatu oraz diecezją płocką.



Tuż przed rozpoczęciem części oficjalnej dożynek biskup Szymon Stułkowski odprawił uroczystą polową mszę świętą. Po niej zaczęły się wystąpienia, wręczanie wyróżnień i ogłoszenia wyników konkursów dożynkowych.



Marszałek Piotr Całbecki uhonorowany



Podczas uroczystości marszałek Piotr Całbecki został uhonorowany przez Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych (WZRKiOR) tytułem Patrona WZRKiOR w Bydgoszczy.



Przyznane po raz drugi wyróżnienie Siewcy Tradycji za troskę o tradycję kujawsko-pomorskiej wsi odebrali:

Zygmunt Kędzierski,

Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi,

Krystyna Lewicka-Ritter,

Henryka Derezińska,

Irena Kubiak,

Renata Olech,

Zespół „Karbowianie”,Zespół „Kruszynioki”,

Zespół „Łubianioki”,

Muzeum Borów Tucholskich.

Znamy zwycięzców konkursów dożynkowych





Podczas Regionalnego Święta Plonów ogłoszono zwycięzców konkursów dożynkowych. Laureatami zostali:

KGW Słoneczko w Ludzisku w powiecie inowrocławskim – potrawa żniwna,

starostwo powiatowe w Toruniu – stoisko dożynkowe powiatu,

KGW Aktywny Zakątek w powiecie toruńskim – stoisko dożynkowe KGW,

Stowarzyszenie Szczuplińskie Żurawie w powiecie wąbrzeskim – współczesny wieniec dożynkowy,

KGW w Chrostkowie w powiecie lipnowskim – tradycyjny wieniec dożynkowy,

sołectwo Okalewo – witacz w powiecie rypińskim.

KGW Nowy Ciechocinek zwyciężyło w konkursie „Polska smakuje”





Poznaliśmy także najlepszych w regionalnym etapie konkursu „Polska smakuje”. Trzecie miejsce wywalczyło KGW Gogółkowo z powiatu żnińskiego, drugie – KGW Czarnowo z powiatu toruńskiego, a zwyciężyło KGW Nowy Ciechocinek z powiatu aleksandrowskiego. Triumf zapewniły im pierogi z siekaną gęsiną. Laureatki pierwszego miejsca będą reprezentować województwo w ogólnopolskim finale konkursu w Warszawie. Poza tym do koła trafił czek o wartości 5 tysięcy złotych.





W przyszłym roku dożynki wojewódzkie w Brodnicy





Ogłoszonym oficjalnie miejscem przyszłorocznych dożynek wojewódzkich będzie Brodnica .





– Dziękuję wam, drodzy rolnicy, za każdy dzień waszej pracy. To dzięki waszemu trudowi, od świtu do nocy, w gospodarstwach rodzinnych rodzi się chleb, a wraz z nim poczucie bezpieczeństwa nas wszystkich – podkreślił marszałek Piotr Całbecki.





W programie tegorocznych dożynek w Rypinie znalazły się m.in. kiermasz rękodzieła i inspirujące warsztaty rękodzielnicze, przegląd kapel ludowych, wystawa maszyn rolniczych oraz wybory Miss Rypin Agra’26.





Gwiazdą wieczoru będzie Grzegorz Hyży . Jego występ od godz. 19:00. Tymczasem, gospodynie wiejskie zadbały o różne pyszności. Wysłuchajcie poniższej relacji Radosława Jagieły.