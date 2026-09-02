Resort obrony o sprawie byłego szefa Muzeum Wojsk Lądowych

2026-09-02, 18:08  Monika Siwak / TB
Muzeum Wojsk Lądowych. / Fot. Monika Siwak / Archiwum

Muzeum Wojsk Lądowych. / Fot. Monika Siwak / Archiwum

Marek Z. zrezygnował z kierowania placówką po rozmowie w Ministerstwie Obrony Narodowej, które nadzoruje muzeum - dowiedziało się Polskie Radio PiK.

Były szef Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy jest oskarżony o doprowadzenie podstępem 15-latki do innej czynności seksualnej. Do zdarzenia miało dojść ponad rok temu - podczas Łabiszyńskich Spotkań z Historią. W marcu tego roku do sądu w Szubinie trafił akt oskarżenia w tej sprawie.

W środę (2.09.) resort obrony poinformował nas, że po uzyskaniu informacji, były dyrektor muzeum (który od 20 lat nie jest żołnierzem w służbie czynnej) został pilnie wezwany do ministerstwa w celu złożenia wyjaśnień. Jak czytamy w mailu z departamentu komunikacji, "W efekcie, 28 sierpnia złożył rezygnację ze stanowiska dyrektora Muzeum, która została przyjęta tego samego dnia"

Ze względu na trwający proces, ministerstwo nie wypowiada się na temat szczegółów sprawy. Za zarzucany czyn mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia.

Obowiązki szefa placówki pełni obecnie wieloletni pracownik muzeum Grzegorz Kotlarz.

Relacja Moniki Siwak

Bydgoszcz

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