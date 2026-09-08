Rozpoczął się proces Marka Z., byłego szefa Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy

2026-09-08, 09:59  Monika Siwak/BN
Sędzia Ewa Kuchnicka/fot. Monika Siwak

Sędzia Ewa Kuchnicka/fot. Monika Siwak

Proces byłego szefa Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy Marka Z. będzie się toczył za zamkniętymi drzwiami. Sędzia Sądu Rejonowego w Szubinie Ewa Kuchnicka wyłączyła jawność postępowania ze względu na dobro małoletniej pokrzywdzonej.

Przypomnijmy, Marek Z. jest oskarżony o doprowadzenie podstępem 15-letniej dziewczyny do poddania się innej czynności seksualnej. Do zdarzenia miało dojść ponad rok temu na dyskotece podczas Łabiszyńskich Spotkań z Historią.

W marcu tego roku do sądu w Szubinie trafił akt oskarżenia w tej sprawie. Marek Z. zrezygnował z szefowania w muzeum 28 sierpnia, po tym, jak nadzorujące placówkę Ministerstwo Obrony - po uzyskaniu informacji o sprawie - wezwało go w celu złożenia wyjaśnień.

We wtorek w szubińskim sądzie przesłuchiwani byli pierwsi świadkowie. Za zarzucany czyn mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia.

Marek Z. szefował muzeum przez siedem miesięcy. Obowiązki dyrektora placówki pełni teraz jej wieloletni pracownik Grzegorz Kotlarz.

Informację będziemy aktualizować.

Region

Zaginiona matka z dzieckiem była widziana w naszym regionie. Policja prosi o pomoc

Zaginiona matka z dzieckiem była widziana w naszym regionie. Policja prosi o pomoc

2026-09-08, 10:59
Porównanie badań z poprzednich lat pokazuje, jak niska jest sprawność dzieci [Rozmowa Dnia]

„Porównanie badań z poprzednich lat pokazuje, jak niska jest sprawność dzieci” [Rozmowa Dnia]

2026-09-08, 09:03
Zajęcia, na których uczniowie dobrowolnie pomagają innym - tak jest w szkole w Krąplewicach

Zajęcia, na których uczniowie dobrowolnie pomagają innym - tak jest w szkole w Krąplewicach

2026-09-08, 07:50
Nowe rondo w Barcinie otwarte. Inwestycja za 6 milionów złotych [zdjęcia]

Nowe rondo w Barcinie otwarte. Inwestycja za 6 milionów złotych [zdjęcia]

2026-09-08, 06:56
Wybuch gazu w domku na działce ROD Rusałka w Wierzchucinku. 70-latek trafił do szpitala

Wybuch gazu w domku na działce ROD Rusałka w Wierzchucinku. 70-latek trafił do szpitala

2026-09-07, 21:00
Nowy Klub Seniora otwarto na osiedlu Pod Dębową Górą w Toruniu [zdjęcia]

Nowy Klub Seniora otwarto na osiedlu „Pod Dębową Górą” w Toruniu [zdjęcia]

2026-09-07, 20:40
Ciąg dalszy seksafery w Inowrocławiu. Prezydent: Komisja nie wykazała nieprawidłowości w 2023 roku

Ciąg dalszy seksafery w Inowrocławiu. Prezydent: Komisja nie wykazała nieprawidłowości w 2023 roku

2026-09-07, 19:44
Prezydent Inowrocławia: Nie mamy dostępu do dróg szybkiego ruchu. Miasto i powiat planują protest

Prezydent Inowrocławia: Nie mamy dostępu do dróg szybkiego ruchu. Miasto i powiat planują protest

2026-09-07, 18:46
Pożar kombajnu w Paterku na ulicy Kcyńskiej. Strażacy przekazali, co może być przyczyną

Pożar kombajnu w Paterku na ulicy Kcyńskiej. Strażacy przekazali, co może być przyczyną

2026-09-07, 17:41

Najczęściej czytane

Archiwum

wrzesień 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
3101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293001020304
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę