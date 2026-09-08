Rozpoczął się proces Marka Z., byłego szefa Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy
Proces byłego szefa Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy Marka Z. będzie się toczył za zamkniętymi drzwiami. Sędzia Sądu Rejonowego w Szubinie Ewa Kuchnicka wyłączyła jawność postępowania ze względu na dobro małoletniej pokrzywdzonej.
Przypomnijmy, Marek Z. jest oskarżony o doprowadzenie podstępem 15-letniej dziewczyny do poddania się innej czynności seksualnej. Do zdarzenia miało dojść ponad rok temu na dyskotece podczas Łabiszyńskich Spotkań z Historią.
W marcu tego roku do sądu w Szubinie trafił akt oskarżenia w tej sprawie. Marek Z. zrezygnował z szefowania w muzeum 28 sierpnia, po tym, jak nadzorujące placówkę Ministerstwo Obrony - po uzyskaniu informacji o sprawie - wezwało go w celu złożenia wyjaśnień.
We wtorek w szubińskim sądzie przesłuchiwani byli pierwsi świadkowie. Za zarzucany czyn mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia.
Marek Z. szefował muzeum przez siedem miesięcy. Obowiązki dyrektora placówki pełni teraz jej wieloletni pracownik Grzegorz Kotlarz.
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