Walka o Park Centralny w Bydgoszczy trwa. Protest przeciwko budowie kąpieliska

Region
Kujawsko-Pomorskie pamięta. Minęło 87 lat od wybuchu II wojny światowejMonika Kaczyńska, Natasza Trzebuchowska/JW 2026-09-01, 19:30
Uroczystości upamiętniające tragiczne wydarzenia sprzed 87 lat odbyły między innymi w Bydgoszczy i Toruniu. W Grodzie Kopernika były przemówienia, apel… Czytaj dalej »
Bądźmy onkoczujni wobec dzieci. W bydgoskim szpitalu trwa kampania Złotej WstążkiTatiana Adonis/JW 2026-09-01, 17:30
Świetlica Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dra A. Jurasza w Bydgoszczy zmieniła się we wtorek w kulinarny zakątek. Dzieci chore onkologicznie mogły podglądać… Czytaj dalej »
Tramwaje jeżdżą ulicą Kościuszki w Toruniu, ale prace na torach potrwają jeszcze miesiącMariusz Luda/BN 2026-09-01, 16:30
Torunianie niecierpliwią się z powodu trwających prac na torowisku przy ulicy Kościuszki w Toruniu. I to pomimo faktu, że tramwaje jeżdżą już po obydwu… Czytaj dalej »
Wakacje skończone, uczniowie wrócili do szkół. Tak rozpoczęli nowy rok w regionie [zdjęcia]Radosław Jagieła, Marcin Doliński, Marcin Kupczyk/BN, JW 2026-09-01, 14:38
W Bądkowie odbyła się inauguracja roku szkolnego z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego. Nowy sezon nauki zaczęła także Niepubliczna Szkoła Podstawowa… Czytaj dalej »
„Bezpieczna droga do szkoły”. Maskotka Polfinek uczyła dzieci, jak przechodzić przez pasyDamian Klich/BN 2026-09-01, 13:41
Polfinek uczył dzieci, jak przechodzić przez przejście dla pieszych. W ten sposób policyjna maskotka i kilku funkcjonariuszy rozpoczęli program „Bezpieczna… Czytaj dalej »
Dyrektor Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy zrezygnował ze stanowiska. Usłyszał zarzutDamian Klich/BN 2026-09-01, 12:44
Dyrektor Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy Marek Z. złożył rezygnację ze stanowiska - ustalił portal „Fakt”. Jak informuje, prokuratura skierowała… Czytaj dalej »
Brali udział w bójce. Bydgoska policjantka i żołnierz z Torunia odpowiedzą przed sądemMichał Zaręba/BN 2026-09-01, 11:20
Policjantka z Bydgoszczy (Marta R.) i żołnierz toruńskiego Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii (Mikołaj S.) odpowiedzą przed sądem za udział… Czytaj dalej »
Ukradł jubilerowi biżuterię w Zielonych Arkadach. 31-latek aresztowany, odpowie w warunkach recydywy [zdjęcia i wideo]BN 2026-09-01, 10:02
Najbliższe trzy miesiące spędzi tymczasowo w areszcie 31-latek z Włocławka, zatrzymany przez bydgoskich kryminalnych. W połowie sierpnia ukradł złotą… Czytaj dalej »
Szczątki pomordowanych przez Niemców odkryto w Borównie. Dr Izabela Mazanowska: Wciąż wiemy niewiele [Rozmowa Dnia]Maciej Wilkowski/BN 2026-09-01, 08:59
Nad jeziorem Borówno śledczy z Instytutu Pamięci Narodowej odnaleźli dowody masowych zbrodni hitlerowskich z października 1939 roku. W sierpniu zakończyły… Czytaj dalej »
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