Walka o Park Centralny w Bydgoszczy trwa. Protest przeciwko budowie kąpieliska

2026-09-01, 20:30 Natasza Trzebuchowska/JW

Protest przeciwko budowie kąpieliska w bydgoskim Parku Centralnym. /fot. Natasza Trzebuchowska

„To zabicie serca parku” - mówi Emilia Czekała ze stowarzyszenia MODrzew i dodaje, że na jego terenie występują gatunki zwierząt oraz roślin rzadko spotykanych w mieście, a nawet chronione.

- My cały czas oczekujemy, że władze po prostu pójdą po rozum do głowy i zaniechają tego pomysłu. Wielu mieszkańców prosiło nas, żeby zorganizować ten protest. Oni mieli potrzebę, aby wyrazić swój sprzeciw wobec tych planów, które zrujnują drogocenny kawałek przyrody w mieście - zaznacza Emilia Czekała.





- Zebraliśmy się, żeby wesprzeć sprzeciw betonozie, tak, żeby nie wycinać drzew, które przecież mają swoje lata. Zdecydowanie wolę Park Centralny w takim stanie, jakim jest teraz. Jest takim dzikim miejscem w centrum miasta - mówią protestujący.





W zeszłym tygodniu w Parku Centralnym stwierdzono występowanie poczwarówki zwężonej, czyli gatunku niewielkiego ślimaka objętego ścisłą ochroną.





Budowa kąpieliska jeszcze się nie rozpoczęła. Urząd miasta zapewnia, że inwestycja realizowana jest zgodnie z prawem, w tym według przepisów dotyczących ingerencji w środowisko.







