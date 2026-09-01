Walka o Park Centralny w Bydgoszczy trwa. Protest przeciwko budowie kąpieliska

2026-09-01, 20:30  Natasza Trzebuchowska/JW
Protest przeciwko budowie kąpieliska w bydgoskim Parku Centralnym. /fot. Natasza Trzebuchowska

Protest przeciwko budowie kąpieliska w bydgoskim Parku Centralnym. /fot. Natasza Trzebuchowska

„To zabicie serca parku” - mówi Emilia Czekała ze stowarzyszenia MODrzew i dodaje, że na jego terenie występują gatunki zwierząt oraz roślin rzadko spotykanych w mieście, a nawet chronione.

- My cały czas oczekujemy, że władze po prostu pójdą po rozum do głowy i zaniechają tego pomysłu. Wielu mieszkańców prosiło nas, żeby zorganizować ten protest. Oni mieli potrzebę, aby wyrazić swój sprzeciw wobec tych planów, które zrujnują drogocenny kawałek przyrody w mieście - zaznacza Emilia Czekała.

- Zebraliśmy się, żeby wesprzeć sprzeciw betonozie, tak, żeby nie wycinać drzew, które przecież mają swoje lata. Zdecydowanie wolę Park Centralny w takim stanie, jakim jest teraz. Jest takim dzikim miejscem w centrum miasta - mówią protestujący.

W zeszłym tygodniu w Parku Centralnym stwierdzono występowanie poczwarówki zwężonej, czyli gatunku niewielkiego ślimaka objętego ścisłą ochroną.

Budowa kąpieliska jeszcze się nie rozpoczęła. Urząd miasta zapewnia, że inwestycja realizowana jest zgodnie z prawem, w tym według przepisów dotyczących ingerencji w środowisko.


Relacja Nataszy Trzebuchowskiej

Bydgoszcz
Protest przeciwko budowie kąpieliska w bydgoskim Parku Centralnym. /fot. Natasza Trzebuchowska Protest przeciwko budowie kąpieliska w bydgoskim Parku Centralnym. /fot. Natasza Trzebuchowska

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