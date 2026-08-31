Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie znęcania się nad koniem

2026-08-31, 13:30  Radosław Jagieła / TB
Nagranie ze zdarzenia pojawiło się w mediach społecznościowych. / Fot. Archiwum PR PiK

Nagranie ze zdarzenia pojawiło się w mediach społecznościowych. / Fot. Archiwum PR PiK

Wracamy do sprawy zawieszonej sędzi jeździectwa z naszego regionu. Do zdarzenia doszło w jednej ze stajni w Ślesinie w województwie wielkopolskim.

Jak już wcześniej informowaliśmy - w mediach społecznościowych zostało opublikowane nagranie, na którym kobieta kopie i bije batem konia.

Jak ustalił reporter Polskiego Radia PiK, do Prokuratury Rejonowej w Koninie wpłynęły dwa zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Pierwsze złożyła Fundacja Psa Karmela, działająca na rzecz ochrony praw zwierząt, a drugie - Polski Związek Jeździecki.

- Tutejsza prokuratura nadzoruje dochodzenie z art. 35 ustawy o ochronie zwierząt. W tej sprawie czynności wykonują funkcjonariusze Komisariatu Policji w Ślesinie oraz Komendy Miejskiej Policji w Koninie - mówi Adam Weber, prokurator rejonowy w Koninie.

Zgodnie z artykułem 35 ustawy o ochronie zwierząt, za znęcanie się nad zwierzęciem grozi kara nawet 3 lat więzienia.

Wielokrotnie próbowaliśmy skontaktować się z zawieszoną sędzią i poprosić o komentarz w tej sprawie. Kobieta nie odbierała telefonów od naszego reportera i nie odpisała na przesłane wiadomości.

Mówi Adam Weber, prokurator rejonowy w Koninie.

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