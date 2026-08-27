2026-08-27, 14:35 Izabela Langner/BN

Nie udało się wydobyć ponad dwustukilogramowej kotwicy z Brdy. Będą kolejne próby/fot. Izabela Langner

Czwartkowa próba wyłowienia kotwicy z Brdy nie powiodła się. Znajduje się ona na dnie Brdy, w pobliżu barki „Wenecja”, w okolicach Rybiego Rynku w Bydgoszczy. Jak dowiedziało się Polskie Radio PiK, to nie koniec starań o jej wydobycie.

Zadanie przed nurkami jest jednak niełatwe, gdyż kotwica może ważyć nawet 250 kilogramów. - Wiemy, że jest czteroramienna, podobna do tych używanych w żegludze śródlądowej - opowiada Adam Gajewski z Miejskiego Centrum Kultury i opiekun Zabytkowej Flotylli Rzecznej.



Obiekt leży na głębokości ok. dwóch metrów. - Jedna łapa kotwicy zaczepiła się pod nabrzeżem, tam jest taki betonowy występ i ona tego miejsca się trzyma - wyjaśnia Adam Gajewski.



Na nabrzeżu Brdy trwa też badanie stanu technicznego barki „Lemara”.