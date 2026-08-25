Klasa o profilu wojskowym powstanie w grudziądzkim liceum

2026-08-25, 13:39  Marcin Doliński/BN
W III Liceum Ogólnokształcącym w Grudziądzu powstanie klasa wojskowa/fot. Marcin Doliński

W III Liceum Ogólnokształcącym w Grudziądzu powstanie klasa wojskowa/fot. Marcin Doliński

Będą się uczyć topografii, musztry, zasad przetrwania i medycyny pola walki. W III liceum Ogólnokształcącym w Grudziądzu od września rusza Oddział Przygotowania Wojskowego. Będzie to 4-letnia szkoła średnia, której patronem jest MON.

- Proces mundurowości zdecydowanie zwiększa prestiż naszego liceum - mówi dyrektor szkoły Łukasz Piasecki - Chodzi o naukę, uczeń musi od A do Z przejść cały ten proces przygotowany przez ministerstwo, czyli musi być obowiązkowo na tych zajęciach. Chodzi mi o to, żeby do klasy przychodzili uczniowie, którzy będą chcieli się w pełni zaangażować w ten proces - dodaje.

Pierwsza klasa liczyć będzie trzydzieścioro jeden uczniów. Dodajmy, że szkoła ma podpisaną umowę o współpracę z 8 batalionem walki radioelektronicznej z Grudziądza.

Mówi dyrektor III LO w Grudziądzu Łukasz Piasecki

Grudziądz

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