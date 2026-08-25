Remont dworca PKP w Grudziądzu rozpoczęty. Inwestycja za 76 milionów złotych

2026-08-25, 07:44 Marcin Doliński/BN

Ruszyła przebudowa dworca PKP w Grudziądzu. Z tej okazji w poniedziałek odbyła się konferencja prasowa/fot. Marcin Doliński

Rozpoczął się remont generalny dworca PKP w Grudziądzu. W poniedziałek ogłoszono to oficjalnie na specjalnej konferencji prasowej. Na tę inwestycję w Grudziądzu czekano kilkadziesiąt lat.

Dworzec PKP w Grudziądzu pochodzi z lat 60. XX wieku. Nowoczesna budowla ma łączyć funkcję dworca oraz schronu dla ludności.



Na remont dworca PKP w Grudziądzu zostanie przeznaczone 76 milionów złotych. - Będą tutaj szerokie korytarze pozbawione przeszkód do poruszania się, platformy, windy, dotykowe panele, także będzie to niezwykle nowoczesny dworzec - zapowiada prezes zarządu PKP S.A. Alan Beroud. - Będzie mógł pełnić funkcję związaną z bezpieczeństwem - cała kondygnacja podziemna w momencie kryzysowym będzie przeistaczała się w powierzchnię dla obrony i ochrony ludności cywilnej - dodaje.



- Już w 2028 roku Grudziądzanie będą mogli cieszyć się z nowego dworca - zaznacza Tomasz Szymański, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.