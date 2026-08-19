Zdezorientowany senior szedł nocą poboczem ruchliwej ulicy. Pomógł mu policjant

2026-08-19, 16:40  Redakcja/KB
Młodszy aspirant Jakub Kleczek z komisariatu na bydgoskim Śródmieściu w czasie wolnym od służby zauważył starszego mężczyznę idącego nocą poboczem ul. Jana Pawła II w kierunku Inowrocławia/fot. Wikipedia/PR PiK/archiwum

Młodszy aspirant Jakub Kleczek z komisariatu na bydgoskim Śródmieściu w czasie wolnym od służby zauważył starszego mężczyznę idącego nocą poboczem ul. Jana Pawła II w kierunku Inowrocławia/fot. Wikipedia/PR PiK/archiwum

Jak się okazało, 84-latek niepostrzeżenie wyszedł z rodzinnej imprezy, która odbywała się w hotelu. Wsiadł do autobusu jadącego w kierunku lotniska. Na szczęście starszego pana zauważył policjant, mł. asp. Jakub Kleczek i wszystko skończyło się dobrze. To już kolejny raz ten bydgoski policjant pomógł w potrzebie. Wcześniej ratował ludzi tonących w Brdzie.

Szedł w kierunku Inowrocławia
Młodszy aspirant Jakub Kleczek z komisariatu na bydgoskim Śródmieściu w czasie wolnym od służby zauważył starszego mężczyznę idącego nocą poboczem ulicy Jana Pawła II w kierunku Inowrocławia. Policjant zawrócił, by dowiedzieć się, dlaczego senior znalazł się w dość nietypowym miejscu o tak późnej porze, a przede wszystkim zapytać, czy starszy pan potrzebuje pomocy.

Wyszedł z rodzinnej uroczystości
W trakcie rozmowy z kompletnie zdezorientowanym staruszkiem okazało się, że 84-latek nie wie, gdzie jest. Policjant przeprowadził mężczyznę w bezpieczne miejsce i powiadomił o sytuacji dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Po chwili zadzwonił telefon seniora, który ten odebrał. Okazało się, że dzwonią bliscy mężczyzny zaniepokojeni jego zniknięciem. Wtedy wszystko się wyjaśniło. Z relacji rodziny wynikało, że 84-latek niezauważony oddalił się z rodzinnej uroczystości odbywającej się w jednym z bydgoskich hoteli.

Rodzina przysłała podziękowania
Młodszy aspirant Jakub Kleczek poczekał z mężczyzną na przyjazd jego wnuczka i tym sposobem senior bezpiecznie trafił pod opiekę rodziny. Dzięki czujności i empatii policjanta cała sytuacja zakończyła się szczęśliwie.

Kilka dni później do Komisariatu Policji Bydgoszcz-Śródmieście wpłynęły podziękowania od syna odnalezionego mężczyzny.


  • Przypomnijmy: w 2025 roku mł. asp. Jakub Kleczek (wtedy sierżant) i jego kolega sierżant Arkadiusz Krawczyk ratowali mężczyzn, którzy wpadli do Brdy.
  • Do zdarzenia doszło w okolicy ul. Stary Port. Okazało się, że mężczyźni po wyjściu z klubu, chcieli usiąść na murku przy ul. Mostowej, jednak jeden z nich stracił równowagę i wpadł do rzeki.
  • Kolega próbował wyciągnąć go na brzeg, co się nie udało, więc sam wskoczył do Brdy, aby go ratować. Pomogli policjanci.
  • Funkcjonariusze zostali uhonorowani w bydgoskim ratuszu. Pisaliśmy o tym: TUTAJ

Bydgoszcz

Region

Nietypowe znalezisko wyłowione z Brdy. Kute koło sprzed wieków trafiło do Muzeum Kanału Bydgoskiego

Nietypowe znalezisko wyłowione z Brdy. Kute koło sprzed wieków trafiło do Muzeum Kanału Bydgoskiego

2026-08-19, 17:22
Brodnica pamięta o bohaterach z 1920 roku. Mieszkańcy oddali hołd obrońcom miasta

Brodnica pamięta o bohaterach z 1920 roku. Mieszkańcy oddali hołd obrońcom miasta

2026-08-19, 15:20
Ta wiadomość była dla nas ogromnym ciosem. Mija 46 lat od katastrofy kolejowej w Otłoczynie

„Ta wiadomość była dla nas ogromnym ciosem”. Mija 46 lat od katastrofy kolejowej w Otłoczynie

2026-08-19, 14:40
Kartel z Meksyku produkował narkotyki w regionie. Jest akt oskarżenia wobec dwóch obcokrajowców [wideo, zdjęcia]

Kartel z Meksyku produkował narkotyki w regionie. Jest akt oskarżenia wobec dwóch obcokrajowców [wideo, zdjęcia]

2026-08-19, 13:58
Mimo utrudnień Bydgoszcz nadal na podium rankingu miast przyjaznych kierowcom. Toruń na piątym miejscu

Mimo utrudnień Bydgoszcz nadal na podium rankingu miast przyjaznych kierowcom. Toruń na piątym miejscu

2026-08-19, 13:20
Utrudnienia na autostradzie A1 dla wracających znad morza. Będzie kolejny remont

Utrudnienia na autostradzie A1 dla wracających znad morza. Będzie kolejny remont

2026-08-19, 11:20
Groźne pobicie mężczyzny w Lubieniu Kujawskim. Sprawcy odpowiedzą przed sądem

Groźne pobicie mężczyzny w Lubieniu Kujawskim. Sprawcy odpowiedzą przed sądem

2026-08-19, 10:45
Skąd na Pomorzu i Kujawach wzięli się mennonici Niedaleko Świecia mieli swoją chatę [Wakacyjny przewodnik po regionie]

Skąd na Pomorzu i Kujawach wzięli się mennonici? Niedaleko Świecia mieli swoją chatę [„Wakacyjny przewodnik po regionie"]

2026-08-19, 10:20
Fikcyjnymi kontami okradała sprzedawców w sieci. 35-latka zatrzymana w Kujawsko-Pomorskiem [wideo]

Fikcyjnymi kontami okradała sprzedawców w sieci. 35-latka zatrzymana w Kujawsko-Pomorskiem [wideo]

2026-08-19, 09:39

Najczęściej czytane

Archiwum

sierpień 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
272829303101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031010203040506
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę