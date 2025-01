Uratowali życie mężczyzn, którzy wpadli do Brdy. Bydgoski ratusz uhonorował policjantów [zdjęcia, wideo]

2025-01-22, 19:04 Tatiana Adonis/Redakcja

Starszy sierżant Jakub Kleczek oraz sierżant Arkadiusz Krawczyk uratowali życie dwóch mężczyzn, którzy wpadli do Brdy/fot: Tatiana Adonis

Były podziękowania i słowa uznania. Dwóch bydgoskich policjantów uratowało życie mężczyznom, którzy wpadli do Brdy. Funkcjonariusze zostali uhonorowani w bydgoskim ratuszu. To starszy sierżant Jakub Kleczek oraz sierżant Arkadiusz Krawczyk.

– Widzieliśmy grupę osób przy bulwarze, dokładnie przy murku, a jedna z osób wchodziła za ten murek – opowiadał Kleczek.



– Były to osoby postronne, które chciały udzielić pomocy dwóm mężczyznom, jak się okazało, byli w wodzie. Przejęliśmy czynności. Jeden z nich był nieprzytomny, ale oddychał – dodał Krawczyk. – Drugi był wychłodzony po prostu. Tego nieprzytomnego wyciągnęliśmy, udrożniliśmy drogi oddechowe i sprawdziliśmy, czy oddycha. Udzieliliśmy pierwszej pomocy i czekaliśmy na przyjazd pogotowia ratunkowego. W żaden sposób nie czujemy się bohaterami. Musimy radzić sobie z każdą sytuacją – dopowiedział Kleczek.



Podziękowania i gratulacje funkcjonariusze odebrali z rąk zastępcy prezydenta miasta, Mirosława Kozłowicza oraz przewodniczącej rady miasta, Moniki Matowskiej.



Do zdarzenia, o którym mówili policjanci, doszło w grudniu zeszłego roku w okolicy ul. Stary Port. Okazało się, że mężczyźni po wyjściu z klubu, chcieli usiąść na murku przy ul. Mostowej, jednak jeden z nich stracił równowagę i wpadł do rzeki.



Kolega próbował wyciągnąć go na brzeg, jednak bezskutecznie, po czym postanowił sam wskoczyć do Brdy, aby go ratować. Będąc w wodzie, wołał o pomoc.