Przybywa 100-latków. Wiemy ilu ich jest w Kujawsko-Pomorskiem

2026-08-03, 07:55 Maciej Wilkowski / TB

Od marca świadczenie honorowe wynosi co miesiąc 6938,92 zł brutto. / Fot. Pixabay

Już ponad 4 tysiące otrzymuje w całym kraju z ZUS świadczenie honorowe. To o prawie 30 proc. więcej niż trzy lata temu.

- W województwie kujawsko-pomorskim świadczenia honorowe z ZUS pobierają obecnie 232 osoby. Oddział ZUS w Bydgoszczy wypłaca je 126 100-latkom, a Oddział ZUS w Toruniu - 106 - mówi Krystyna Michałek, rzeczniczka regionalna ZUS w Kujawsko-Pomorskiem. - Najstarsza beneficjentka świadczenia w naszym regionie ma 110 lat, obecnie mieszka w Gdańsku.



Od marca świadczenie honorowe wynosi co miesiąc 6938,92 zł brutto. Przysługuje niezależnie od pobieranej emerytury lub renty, jest wypłacane dożywotnio i co roku wzrasta wraz z marcową waloryzacją.