Zmiany w ZUS. Na komisję lekarską trzeba będzie jeździć do Gdańska i Łodzi
Od 1 sierpnia zmieniła się właściwość miejscowa komisji lekarskich rozpatrujących sprawy z terenu Oddziałów ZUS w Bydgoszczy i Toruniu.
- Powodem są braki kadrowe - mówi Krystyna Michałek, rzecznik kujawsko-pomorskiego ZUS. - Do Gdańska i Łodzi zostaną przekazane również sprzeciwy do orzeczeń lekarzy orzeczników, zarzuty wadliwości oraz sprawy prowadzone w ramach nadzoru nad wykonywaniem orzecznictwa lekarskiego, które do 30 lipca nie zostały rozpatrzone.
Zmiana ma obowiązywać do końca 2026 roku, a od stycznia komisje lekarskie mają zmniejszyć się z 3-osobowych do 1-osobowych. Tylko w wyjątkowych przypadkach decyzje mają być podejmowane przez 3 orzeczników.