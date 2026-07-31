Region
Policja poszukuje. Znasz tę osobę? Upubliczniono nagranie z monitoringu [wideo]TB 2026-07-31, 12:59
Kryminalni z bydgoskiego Śródmieścia prowadzą postępowanie w sprawie uszkodzenia drzwi jednego z salonów kosmetycznych przy ulicy Gdańskiej. Czytaj dalej »
Aż 17 strażackich interwencji w Kujawsko-Pomorskiem w sprawie czaduNatasza Trzebuchowska / TB 2026-07-31, 12:35
To efekt czwartkowych upałów, które zwiększają zatrucia tlenkiem węgla. W jaki sposób? Czytaj dalej »
Bydgoszcz. Rozprawa w sprawie szpiega Wiktora Ź. za zamkniętymi drzwiamiDamian Klich / TB 2026-07-31, 11:40
W Sądzie Okręgowym prezentowany jest materiał dowodowy, który dotyczy danych obiektów o istotnym znaczeniu dla obronności kraju. Z tego powodu jawność… Czytaj dalej »
Rolnicy do późnych godzin nocnych kosili zboża i zwozili je do skupuIreneusz Sanger / TB 2026-07-31, 10:06
W punktach w Paulinach w powiecie bydgoskim i Cichoradzu w powiecie toruńskim większość (60 proc.) rolniczych transportów prosto z pola stanowiła pszeni… Czytaj dalej »
Zaglądamy do „Kujawskiej Jerozolimy" [„Wakacyjny przewodnik po regionie"]Agnieszka Marszał / TB 2026-07-31, 09:00
Kalwarię Pakoską tworzą 24 kapliczki i 2 kościoły rozlokowane na ponad 30 ha parku. Jeszcze tam nie byliście? To posłuchajcie. Czytaj dalej »
Trzy osoby zostały ranne w wypadku balonu w miejscowości Słup w powiecie grudziądzkim [zdjęcia]Damian Klich / Marcin Doliński / TB 2026-07-31, 08:15
Podczas startu kosz zahaczył o drzewo. Wypadł z niego najpierw pilot, a następnie - po uderzeniu w ziemię - dwie pasażerki. Czytaj dalej »
Balony nad Włocławkiem. Widowiskowa fiesta w chmurach potrwa przez cały weekendRedacja/KB 2026-07-31, 07:55
Rywalizacja będzie obejmowała kilka konkurencji, a załogi będą wykonywać loty nad Włocławkiem i okolicą, walcząc o Puchar Prezydenta Miasta. Najlepszą… Czytaj dalej »
Przyrodnicze perły mijają codziennie. Teraz ktoś im je wskazał. Bioblitz w Bąkowie [zdjęcia, wideo]Marcin Doliński/KB 2026-07-31, 07:00
Przy zabytkowych dębach w Bąkowie w gminie Warlubie odbył się Bioblitz, czyli badania terenowe. Akcja polegała na znalezieniu na przyrodniczo cennym terenie… Czytaj dalej »
Wakacje na półmetku. Co powiedzieli inspektorzy po odwiedzinach na obozach i koloniach?Mariusz Luda/KB 2026-07-30, 21:00
Pięćdziesiąt kontroli letniego wypoczynku dzieci i młodzieży przeprowadziło dotąd Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Kolejnych sto jest w planach - dowiedziało… Czytaj dalej »
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