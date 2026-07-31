Trzy osoby zostały ranne w wypadku balonu w miejscowości Słup w powiecie grudziądzkim [zdjęcia]

2026-07-31, 08:15 Damian Klich / TB

Porwany balon udało się odnaleźć w lesie. / Fot. KMP w Grudziądzu Fot. Ilustracyjne

Podczas startu kosz zahaczył o drzewo. Wypadł z niego najpierw pilot, a następnie - po uderzeniu w ziemię - dwie pasażerki.

Balon odleciał w kierunku północno-wschodnim. Pilot złamał nogę, a pasażerki mają obrażenia rąk - złamaną rękę i palec. Wszyscy trafili do szpitala.



W tym samym czasie interweniowali strażacy przy Drodze Średnicowej podczas procedury startowej innego balonu. Zmiana kierunku wiatru sprawiła, że balon został porwany.



- Informacje o wypadku otrzymaliśmy po godz. 5 - mówi bryg. Paweł Korgo z KM PSP w Grudziądzu. - Osoby, które nadzorowały start balonu, nie dały rady go utrzymać. Poleciał w stronę linii wysokiego napięcia. Jego czasza została przepalona. Nikomu nic się nie stało.



Z kolei w Grudziądzu balon odleciał bez pasażerów. Podczas nadmuchiwania balon zaczął przesuwać się po łące. Załoga próbowała go opanować, ale w pewnym momencie wzbił się w powietrze i odleciał. Tam nikt nie zostało poszkodowany.