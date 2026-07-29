Nowe perony, a w przyszłości może i nowe połączenia. Jest przystanek Stary Fordon

2026-07-29, 06:51 Bartosz Nawrocki/DW/PAP

Dwa nowe perony o nazwie Bydgoszcz-Stary Fordon będą dostępne dla pasażerów pociągów, dzięki położeniu dodatkowych torów między Kowalewem Pomorskim a stacją Bydgoszcz Wschód/ Fot. Bartosz Nawrocki

Dwa nowe perony o nazwie Bydgoszcz Stary Fordon będą dostępne dla pasażerów pociągów dzięki położeniu dodatkowych torów między Kowalewem Pomorskim a stacją Bydgoszcz Wschód.

Na przystanku Bydgoszcz Fordon zostały przebudowano oba perony. Podróżni już mogą korzystać z peronu nr 1, a od października udostępniony zostanie peron nr 2 . Na nawierzchni peronów ułożono ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych i niedowidzących. Zamontowano też wiaty, gablotki na rozkłady jazdy i energooszczędne oświetlenie.





oświetlenie

monitoringu

rogatek

Dobudowane zostały dwa tory, dzięki czemu przystanek stał się mijanką, a od października zyska status stacji kolejowej. Przebudowa układu torowego i zmodernizowanie sieci trakcyjnej umożliwiają mijanie się pociągów prowadzonych przez lokomotywy spalinowe i elektryczne. Możliwa będzie, tak jak przed 1997 r., obsługa składów towarowych. Zwiększyła się przepustowość linii nr 209, którą będzie mogło kursować więcej pociągów.

Ze stacji Bydgoszcz Fordon pojedziemy w kierunku stacji Bydgoszcz Wschód oraz dworca głównego, a w drugą stronę - do Chełmży.

Inwestycja kosztowała 42 miliony złotych.

Została dofinansowana ze środków Krajowego Planu Odbudowy

Więcej w relacji Bartosza Nawrockiego - poniżej.