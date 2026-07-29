Nowe perony, a w przyszłości może i nowe połączenia. Jest przystanek Stary Fordon

Dwa nowe perony o nazwie Bydgoszcz-Stary Fordon będą dostępne dla pasażerów pociągów, dzięki położeniu dodatkowych torów między Kowalewem Pomorskim a stacją Bydgoszcz Wschód/ Fot. Bartosz Nawrocki
Dwa nowe perony o nazwie Bydgoszcz Stary Fordon będą dostępne dla pasażerów pociągów dzięki położeniu dodatkowych torów między Kowalewem Pomorskim a stacją Bydgoszcz Wschód.
Na przystanku Bydgoszcz Fordon zostały przebudowano oba perony. Podróżni już mogą korzystać z peronu nr 1, a od października udostępniony zostanie peron nr 2. Na nawierzchni peronów ułożono ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych i niedowidzących. Zamontowano też wiaty, gablotki na rozkłady jazdy i energooszczędne oświetlenie.
- Inwestycja umożliwi przewoźnikowi zwiększenie swojej oferty przewozowej na tej linii - mówił Arkadiusz Białek z Polskich Linii Kolejowych. - Mamy nowy przystanek o nazwie Bydgoszcz Stary Fordon, na którym będą mogły dodatkowo zatrzymywać się pociągi. Zwiększy się przepustowość linii. Mogą na nią wjeżdżać również pojazdy trakcyjne. Dodatkowo zmodernizowaliśmy trzy przejazdy i jedno przejście w ciągu ulicy Wardyńskiego w stronę Bydgoszcz Wschód - dodał.
Bezpieczeństwo ma wzmocnić dodanie oświetlenie, zamontowanie monitoringu i rogatek.
Dobudowane zostały dwa tory, dzięki czemu przystanek stał się mijanką, a od października zyska status stacji kolejowej. Przebudowa układu torowego i zmodernizowanie sieci trakcyjnej umożliwiają mijanie się pociągów prowadzonych przez lokomotywy spalinowe i elektryczne. Możliwa będzie, tak jak przed 1997 r., obsługa składów towarowych. Zwiększyła się przepustowość linii nr 209, którą będzie mogło kursować więcej pociągów.
Ze stacji Bydgoszcz Fordon pojedziemy w kierunku stacji Bydgoszcz Wschód oraz dworca głównego, a w drugą stronę - do Chełmży.
Inwestycja kosztowała 42 miliony złotych.
Została dofinansowana ze środków Krajowego Planu Odbudowy
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