Raciążek wybiera. Trzech kandydatów, jedno stanowisko

2026-07-26, 10:04 Radosław Jagieła / TB

W Raciążku trwają wybory na wójta gminy. / Fot. Radosław Jagieła

Trwa głosowanie w przedterminowych wyborach na wójta gminy Raciążek w powiecie aleksandrowskim. To konieczność po śmierci wcześniejszego włodarza - Piotra Zabłockiego.

Pierwsi mieszkańcy pojawili się w lokalach tuż po ich otwarciu o godz. 7.



- Zawsze chodzimy, bo to obowiązek. Zalezy nam, aby mieć dobrego wójta gminy. Ja w swoim życiu nie opuściłam żadnego głosowania - mówili naszeu reporterowi.



Kandydatów na wójta jest trzech. W kolejności alfabetycznej to: Malinowski Maciej, Sadowski Krzysztof i Siedlecki Mirosław.



- Zasady głosowania są takie same jak przy każdnych wyborach. Jest jedna karta z nazwiskami trzech kandydatów. Trzeba postawić znak X przy wybranym kandydacie - mówi Danuta Trojanowska, zastępczyni przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Raciążku.



Głosowanie potrwa do godz. 21.