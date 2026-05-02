Ostatnie pożegnanie Piotra Zabłockiego, wójta gminy Raciążek [zdjecia]

Mariusz Luda/DW

Pogrzeb Piotra Zabłockiego/Fot. Mariusz Luda

Rodzina, przyjaciele, samorządowcy, współpracownicy, ale i mieszkańcy gminy Raciążek w powiecie aleksandrowskim pożegnali dziś wójta, Piotra Zabłockiego. Pogrzeb miał charakter oficjalny.

Urząd Gminy wystawił księgę kondolencyjną, a przed budynkiem zawisły flagi państwowe przepasane kirem.



- Dobro, które w sobie miał, było niesamowicie ujmujące. Był przede wszystkim bardzo dobrym człowiekiem. Czujemy pustkę i smutek - mówi pracownica urzędu gminy.



Piotr Zabłocki urząd objął po wygranej w drugiej turze wyborów w 2024 roku - uzyskał poparcie 66 proc. mieszkańców. Wcześniej przez wiele lat pracował w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Ciechocinku. Zmarł 28 kwietnia. Miał 60 lat. Spoczął na cmentarzu w Raciążku.



