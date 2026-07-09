„Psi problem” na toruńskich Stawkach. Jest lepiej, ale nie idealnie

2026-07-09, 10:48  Mariusz Luda/BN
„Psi problem” na toruńskich Stawkach/fot. Magnific/ilustracyjna

„Psi problem” na toruńskich Stawkach/fot. Magnific/ilustracyjna

Sytuacja na toruńskich Stawkach uległa poprawie, jednak część mieszkańców nadal nie sprząta po psach pod oknami – powiedziała Polskiemu Radiu PiK prezes spółdzielni Zakole Zuzanna Sochacka-Prusiecka.

Na terenie spółdzielni nadal obowiązują znaki zakazu wyprowadzania zwierząt. - Są osoby, które tego nie respektują - poinformowała. - Apeluję o to, żeby się zastanowili nad tym, że mogą iść gdzieś indziej na spacer. Prosimy, żeby nie zanieczyszczać osiedla - dodała Zuzanna Sochacka-Prusiecka.

Konflikt sąsiedzki o psi problem między mieszkańcami starszego a nowszego osiedla jeszcze nie wygasł. Czy jest poprawa? Mieszkańcy Stawek uważają, że tak. - Przede wszystkim jak ludzie przychodzą z psami to sprzątają po nich. Do tej pory tego nie robili - usłyszał nasz reporter.

Sąsiedzki konflikt groził nawet odgrodzeniem osiedli płotem. Spółdzielnia poprzestała jednak na tablicach z zakazem wyprowadzania zwierząt.

Mówi prezes spółdzielni Zakole Zuzanna Sochacka-Prusiecka

Mówią mieszkańcy toruńskich Stawek

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