„Psi problem” na toruńskich Stawkach. Jest lepiej, ale nie idealnie

Region
Nauka w zasięgu ręki. Wakacje w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu [Wakacyjny przewodnik po regionie]Iwona Muszytowska-Rzeszotek/BN 2026-07-09, 09:00
Jak bije serce, kosmos w zasięgu ręki, warsztaty z jajem i magia iluzjonistów - to wszystko czeka na nas w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. W… Czytaj dalej »
Start procesu w sprawie pseudohodowli pod Aleksandrowem Kujawskim przed brodnickim sądemMichał Zaręba/MG 2026-07-09, 07:49
Na ławie oskarżonych zasiadła właścicielka hodowli w Odolionie (powiat aleksandrowski), której w 2023 roku odebrano ponad 70 zwierząt - głównie psy, ale… Czytaj dalej »
Kolejne utrudnienia na moście we Włocławku. Przez kilka dni będzie zamknięty od 22:00 do 6:00Agnieszka Marszał/BN 2026-07-09, 06:55
Od czwartku (9 lipca) włocławski most będzie zupełnie zamknięty w godz. od 22:00 do 6:00. Tak ma być przez około tydzień. Czytaj dalej »
Mieszkańcy nie mogą dojechać do swoich posesji. Sąsiedzki spór o drogę w Złej WsiAdriana Andrzejewska-Kuras/MG 2026-07-08, 21:00
Ciąg dalszy sąsiedzkiego sporu o drogę w Złej Wsi w gminie Dobrcz. Chodzi o dojazd do posesji, który przebiega przez prywatny teren Jacka Stielowa. Czytaj dalej »
Odznaczenia i wyższe stopnie dla funkcjonariuszy. Służba więzienna świętuje [zdjęcia]MG 2026-07-08, 19:56
Obchody Święta Służby Więziennej połączone z jubileuszem 30-lecia Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej odbywały się w środę w Bydgoszczy. Czytaj dalej »
Radni PiS o szpitalu wojewódzkim w Toruniu: „Nieprawidłowości na trzech oddziałach”Michał Zaręba/MG 2026-07-08, 18:52
O kolejnych nieprawidłowościach, do których miało dochodzić w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu, mówili w środę radni PiS. Wystąpieniu przed… Czytaj dalej »
Wirus afrykańskiego pomoru świń w powiecie świeckim! Kilkaset zwierząt do utylizacjiIreneusz Sanger/MG 2026-07-08, 18:02
W miejscowości Czapelki w powiecie świeckim stwierdzono pierwsze w tym roku w woj. kujawsko-pomorskim ognisko afrykańskiego pomoru świń (ASF) w hodowli trzody… Czytaj dalej »
Himalajski rekord w toruńskim zoo! Wykluł się szósty pisklak zagrożonego gatunku [zdjęcia]Mariusz Luda/MG 2026-07-08, 17:11
Szósty pisklak olśniaka himalajskiego przyszedł na świat w Ogrodzie Zoobotanicznym w Toruniu. To absolutny rekord w historii placówki. Czytaj dalej »
Toruń stolicą sportu osób z niepełnosprawnościami. „Dla nich to oderwanie od rzeczywistości"Monika Kaczyńska/JW 2026-07-08, 15:20
30 drużyn - w sumie 300 zawodników z 6 państw rywalizuje w Toruniu. Trwa 24.Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych Seni Cup. Czytaj dalej »
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