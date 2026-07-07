Nową trasą tramwajową do dworca głównego przez Bocianowo. ZDMiKP podpisał umowę na projekt

2026-07-07, 15:16 JW

Drogowcy planują nową trasę tramwajową przez Bocianowo / fot. ZDMiKP

Bydgoscy drogowcy podpisali umowę na zaprojektowanie torowiska tramwajowego wzdłuż ulic Chocimskiej i Świeckiej. Zmieni się też część Bocianowa. Wcześniej odbyły się konsultacje z mieszkańcami.

Plany nad nową trasą





Pod koniec czerwca ZDMiKP podpisał umowę na zaprojektowanie trasy tramwajowej wzdłuż ulic Chocimskiej i Świeckiej na bydgoskim Bocianowie. W planach przebudowa chodników, jezdni i drogi rowerowej.

Planowana trasa połączy ul. Gdańską z pętlą Rycerska. To pozwoli skrócić czas podróży z północnej części miasta do Śródmieścia. - W przyszłości ta inwestycja będzie też dobrym uzupełnieniem rozbudowanej trasy W-Z, a w przypadku sytuacji awaryjnych zapewni alternatywne połączenie tramwajowe w stosunku do ulicy Gdańskiej. Przy wyborze wariantu nowego tramwajowego połączenia wsłuchaliśmy się w głosy mieszkańców wyrażone podczas konsultacji społecznych - wskazuje Katarzyna Muszyńska, rzecznik prasowy ZDMiKP w Bydgoszczy.







Co się zmieni?





Inwestycja ma być alternatywą dla istniejącego już połączenia Jagiellońska - Gdańska. Budowę podzielono na dwa etapy. Pierwszy, już projektowany, polega na budowie torowiska wzdłuż Alei Wyszyńskiego, które połączy rondo Fordońskie z ul. Chodkiewicza. Drugi etap zakłada m.in.:





przebudowę ul. Chocimskiej, Świeckiej, Zygmunta Augusta i Warszawskiej,

budowa ul. Nowoświeckiej,

budowę chodników i dróg rowerowych,

powstanie trambuspasa na ul. Warszawskiej z przebudową istniejącego przystanku autobusowego i powstanie wspólnego przystanku do obsługi autobusów i tramwajów,

budowę jednotorowej zawrotki tramwajowej wzdłuż ul. Unii Lubelskiej i Warszawskiej,

rozbudowę pętli Rycerska o dodatkowy peron tramwajowy,

budowę budynku podstacji trakcyjnej wraz z obiektem socjalnym,

wykorzystanie mat antywibracyjnych, które zminimalizują hałas oraz drgania powodowanego przez tramwaje.

Nowa trasa połączy dworzec Bydgoszcz Główna ze szpitalem dziecięcym, kampusem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i Akademią Muzyczną.





- Przebieg projektowanej jezdni i torowiska jest w pełni zgodny z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Bocianowo - Artyleryjska". Całą koncepcję trasy konsultowaliśmy z mieszkańcami. W ich trakcie wiele uwag dotyczyło ograniczenia wyburzeń, tłumienia hałasu i rozbudowanego pakietu nasadzeń. Te wnioski uwzględnimy w przygotowanym projekcie - zapewnia Katarzyna Muszyńska.





Nie tylko tramwaj na Bocianowie





To nie jedyna inwestycja tramwajowa w Bydgoszczy. Trwa remont torowiska wzdłuż ul. Toruńskiej, zajezdni tramwajowej, rozbudowa pętli Las Gdański. W te wakacje planowany jest początek budowy trasy na Szwederowo. Na etapie projektu są jeszcze: modernizacja ronda Jagiellonów i budowa torowiska wzdłuż alei kard. Wyszyńskiego.