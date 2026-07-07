Nową trasą tramwajową do dworca głównego przez Bocianowo. ZDMiKP podpisał umowę na projekt

2026-07-07, 15:16  JW
Drogowcy planują nową trasę tramwajową przez Bocianowo / fot. ZDMiKP

Drogowcy planują nową trasę tramwajową przez Bocianowo / fot. ZDMiKP

Bydgoscy drogowcy podpisali umowę na zaprojektowanie torowiska tramwajowego wzdłuż ulic Chocimskiej i Świeckiej. Zmieni się też część Bocianowa. Wcześniej odbyły się konsultacje z mieszkańcami.

Plany nad nową trasą

Pod koniec czerwca ZDMiKP podpisał umowę na zaprojektowanie trasy tramwajowej wzdłuż ulic Chocimskiej i Świeckiej na bydgoskim Bocianowie. W planach przebudowa chodników, jezdni i drogi rowerowej.

Nową dwutorową trasę o długości blisko kilometra wzdłuż Chocimskiej oraz jednotorową zawrotkę przy dworcu głównym zaprojektuje krakowska firma Progreg. Prace projektowe potrwają około 18 miesięcy. Koszt to ponad 3 miliony złotych.

Planowana trasa połączy ul. Gdańską z pętlą Rycerska. To pozwoli skrócić czas podróży z północnej części miasta do Śródmieścia. - W przyszłości ta inwestycja będzie też dobrym uzupełnieniem rozbudowanej trasy W-Z, a w przypadku sytuacji awaryjnych zapewni alternatywne połączenie tramwajowe w stosunku do ulicy Gdańskiej. Przy wyborze wariantu nowego tramwajowego połączenia wsłuchaliśmy się w głosy mieszkańców wyrażone podczas konsultacji społecznych - wskazuje Katarzyna Muszyńska, rzecznik prasowy ZDMiKP w Bydgoszczy.

Co się zmieni?

Inwestycja ma być alternatywą dla istniejącego już połączenia Jagiellońska - Gdańska. Budowę podzielono na dwa etapy. Pierwszy, już projektowany, polega na budowie torowiska wzdłuż Alei Wyszyńskiego, które połączy rondo Fordońskie z ul. Chodkiewicza. Drugi etap zakłada m.in.:

  • przebudowę ul. Chocimskiej, Świeckiej, Zygmunta Augusta i Warszawskiej,
  • budowa ul. Nowoświeckiej,
  • budowę chodników i dróg rowerowych,
  • powstanie trambuspasa na ul. Warszawskiej z przebudową istniejącego przystanku autobusowego i powstanie wspólnego przystanku do obsługi autobusów i tramwajów,
  • budowę jednotorowej zawrotki tramwajowej wzdłuż ul. Unii Lubelskiej i Warszawskiej,
  • rozbudowę pętli Rycerska o dodatkowy peron tramwajowy,
  • budowę budynku podstacji trakcyjnej wraz z obiektem socjalnym,
  • wykorzystanie mat antywibracyjnych, które zminimalizują hałas oraz drgania powodowanego przez tramwaje.
Nowa trasa połączy dworzec Bydgoszcz Główna ze szpitalem dziecięcym, kampusem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i Akademią Muzyczną.

- Przebieg projektowanej jezdni i torowiska jest w pełni zgodny z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Bocianowo - Artyleryjska". Całą koncepcję trasy konsultowaliśmy z mieszkańcami. W ich trakcie wiele uwag dotyczyło ograniczenia wyburzeń, tłumienia hałasu i rozbudowanego pakietu nasadzeń. Te wnioski uwzględnimy w przygotowanym projekcie - zapewnia Katarzyna Muszyńska.

Nie tylko tramwaj na Bocianowie

To nie jedyna inwestycja tramwajowa w Bydgoszczy. Trwa remont torowiska wzdłuż ul. Toruńskiej, zajezdni tramwajowej, rozbudowa pętli Las Gdański. W te wakacje planowany jest początek budowy trasy na Szwederowo. Na etapie projektu są jeszcze: modernizacja ronda Jagiellonów i budowa torowiska wzdłuż alei kard. Wyszyńskiego.

Bydgoszcz
Drogowcy planują nową trasę tramwajową przez Bocianowo / fot. ZDMiKP Drogowcy planują nową trasę tramwajową przez Bocianowo / fot. ZDMiKP Drogowcy planują nową trasę tramwajową przez Bocianowo / fot. ZDMiKP

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