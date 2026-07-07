Byki uciekły z gospodarstwa w powiecie toruńskim. Zniszczenia na posesji w Turznie [AKTUALIZACJA]

2026-07-07, 13:39  Michał Zaręba/JW
Służby proszą o pomoc w odnalezieniu byków /fot. Powiat Toruński, Facebook

Służby proszą o pomoc w odnalezieniu byków /fot. Powiat Toruński, Facebook

Służby apelują do mieszkańców powiatu toruńskiego o pomoc w zlokalizowaniu byków francuskiej rasy Limousine, które uciekły z gospodarstwa w okolicach Torunia. Mieszkańcy szacują już straty.

Są straty

We wtorek (7 lipca) w godzinach wieczornych na teren jednego z gospodarstw w Turznie wbiegł jeden z 30 byków, które uciekły. Jak informuje właścicielka posesji, zwierzę stratowało podwórko. Jak poinformowało Sołectwo Turzno, część byków udało się złapać.



Służby proszą o pomoc

W poszukiwania zaangażowane są służby porządkowe, weterynaryjne oraz właściciel hodowli. Według dotychczasowych informacji zwierzęta o białym i czerwonym umaszczeniu mogą przebywać na terenie gmin Chełmża i Łysomice.

Byki mogą poruszać się pojedynczo lub w stadzie. Osoby, które zauważą zwierzęta, proszone są o kontakt z numerem alarmowy 112 lub do Straży Miejskiej 986. Należy podać możliwie dokładną lokalizację oraz kierunek przemieszczania się zwierząt.

Nie należy zbliżać się do byków i próbować samodzielnie je odławiać.


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