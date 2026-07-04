Uczyli się taktyki, strzelania, zachowania na polu walki. Na koniec złożyli przysięgę [zdjęcia]

2026-07-04, 20:00  Mariusz Luda/DW
W toruńskim Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii przysięgę wojskową złożyli elewi/Fot. Mariusz Luda

W toruńskim Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii przysięgę wojskową złożyli elewi/Fot. Mariusz Luda

W toruńskim Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii przysięgę wojskową złożyli elewi (żołnierze służby przygotowawczej), którzy ukończyli kurs dobrowolnej zasadniczej służby.

W ramach blisko miesięcznego szkolenia podstawowego i projektu „Wakacje z wojskiem” uczyli się m.in. taktyki, celnego strzelania, przetrwania w terenie oraz pierwszej pomocy. Program adresowany jest głównie do osób w wieku 18-35 lat.

  • Przysięgę złożyło 61 osób, w tym 13 kobiet.
  • Niektóre z tych osób wrócą do cywila jako przeszkolona rezerwa, inne – będą kontynuować drogę zawodową w szeregach Wojsk Obrony Terytorialnej.
  • Wszyscy za odbyte szkolenie dostali odprawę finansową w wysokości ok. 6 tys. zł brutto.
Więcej w relacji Mariusza Ludy - poniżej.

Relacja Mariusza Ludy

Toruń
W toruńskim Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii przysięgę wojskową złożyli elewi/Fot. Mariusz Luda W toruńskim Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii przysięgę wojskową złożyli elewi/Fot. Mariusz Luda W toruńskim Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii przysięgę wojskową złożyli elewi/Fot. Mariusz Luda W toruńskim Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii przysięgę wojskową złożyli elewi/Fot. Mariusz Luda

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