2026-06-23, 14:33 Marcin Doliński/BN

Rusza jeden z największych zdrowotnych programów dla dzieci - WOBASZ DZIECI/fot. Magnific/ilustracyjna

WOBASZ DZIECI, czyli Wieloośrodkowe Ogólnopolskie Badania Stanu Zdrowia to program dla dzieci i młodzieży, autorstwa Ministerstwa Zdrowia. W całym kraju przebadanych zostanie ponad 3,5 tysiąca uczniów z ponad 100 szkół. Akcja rusza we wrześniu.

Ten program to odpowiedź na jedno z największych wyzwań zdrowotnych dotyczących młodych ludzi - mowa o chorobach układu krążenia. - To są choroby, które zaczynają się już w wieku szkolnym, dlatego chcemy na wczesnym etapie wyłapać czynniki ryzyka i umożliwić dzieciom zmianę złych nawyków, zanim utrwalą się one w ich dorosłym życiu - powiedziała Anna Choszcz-Sendrowska, rzecznik Ministerstwa Zdrowia.



Uczniowie w wieku od 7 do 18 lat zostaną przebadani w bezpiecznym i dobrze sobie znanym środowisku. - W szkołach specjaliści przeprowadzą podstawowe pomiary i badania laboratoryjne, zapytają uczniów o ich codzienną diet,ę aktywność fizyczną i styl życia - dodała Anna Choszcz-Sendrowska. Wyniki tych badań pozwolą zaplanować programy zdrowotne, wykształcić dobre nawyki i wprowadzić zdrową dietę.



Cały czas można zgłaszać szkoły do programu na stronie Ministerstwa Zdrowia.

