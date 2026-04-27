Uciekał samochodem przed policją. Padły strzały. Są zarzuty

2026-04-27, 16:29 Marcin Glapiak / TB

29-latek został objęty dozorem policyjnym. / Fot. Ilustracyjne / Archiwum PR PiK

Do zdarzenia doszło w czwartek (23.04.) na jednym z inowrocławskich skwerów. Policjant oddał strzały w kierunku uciekającego samochodu po próbie jego kradzieży.

29-letni kierowca, który podczas policyjnej interwencji wykonywał autem niebezpieczne manewry, usłyszał już zarzuty. Są to naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza policji podczas wykonywania obowiązków służbowych, zmuszenia go do zaniechania prawnej czynności służbowej, a także spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu policjanta.



29-latek został objęty dozorem policyjnym.