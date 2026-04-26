Śmiertelny wypadek samochodowy w Kujawsko-Pomorskiem

Śmiertelny wypadek w powiecie tucholskim

Doszło do dachowania auta osobowego. 25-letnia kierująca trafiła do szpitala, 36-letni pasażer zginął.

Do tragedii doszło w niedzielę w Pruszczu w powiecie tucholskim na drodze wojewódzkiej nr 237.

Policjanci wstępnie ustalili, że 25-letnia kierująca zjechała z drogi, na skutek tego auto dachowało. 36-letni pasażer poniósł śmierć na miejscu. Kobieta śmigłowcem została przetransportowana do szpitala w Bydgoszczy.

Na drodze są utrudnienia, wyznaczono objazdy.

Szczegóły w relacji - poniżej.

