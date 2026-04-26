13-letni chłopiec trafił do szpitala po wypadku na hulajnodze elektrycznej

2026-04-26, 18:13 Dorota Witt

Lądowisko dla śmigłowca zabezpieczali druhowie z OSP Morzyce i OSP Lubień Kujawski/ Fot. OSP Morzyce, Facebook

Do zdarzenia doszło w miejscowości Kaczawka w powiecie włocławskim (niedaleko Lubienia Kujawskiego). Dziecko przetransportowano do szpitala w Toruniu śmigłowcem LPR.

Jak przekazał PR PiK mł. asp. Tomasz Tomaszewski z włocławskiej policji - ze wstępnych ustaleń wynika, że chłopiec stracił panowanie nad pojazdem i przewrócił się. W zdarzeniu nie brał udziału żaden inny uczestnik ruchu. Dokładne okoliczności wypadku będą wyjaśniane.



Lądowisko dla śmigłowca zabezpieczali druhowie z OSP Morzyce i OSP Lubień Kujawski.