Kolejne grupowe zwolnienia w Janikowie. Firma zgłosiła upadłość, pracę straci 51 osób

2026-04-23, 12:08  Marcin Glapiak/PG
Kolejne grupowe zwolnienia w Janikowie/fot. Archiwum/Żaneta Walentyn/PR PiK

Kolejne grupowe zwolnienia w Janikowie/fot. Archiwum/Żaneta Walentyn/PR PiK

Kolejna firma z Janikowa ogłasza upadłość. Tym razem pracę straci 51 osób. Mowa o firmie ELEKTROREM zajmującej się automatyką przemysłową i elektryką. Upadłość to pokłosie likwidacji Janikosody.

Z powodu upadłości dojdzie do grupowych zwolnień. Potwierdził to Polskiemu Radiu PiK Przemysław Stefański, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu. – Zwolnione osoby jeszcze się nie do nas nie zgłosiły, gdyż wypowiedzenia otrzymają pod koniec kwietnia – dodał.

Stefański zaznaczył, że zwolnieni mogą liczyć na pomoc PUP-u. – Spotkamy się z pracownikami, zobaczymy ich kwalifikację, zobaczymy, ilu z nich będzie szukało pracy, bo myślę, że część z nich już nową pracę ma. Ci, którzy pracy nie znajdą, będą pod naszą opieką, niezależnie, czy spróbują poszukać nowego miejsca zatrudnienia, czy spróbują założyć firmę – powiedział.

Elektrorem powstał w 1993 roku jako pierwsza samodzielna firma z restrukturyzacji Janikowskich Zakładów Sodowych.

Polska 2050 chce podwyższenia drugiego progu podatkowego. Podatnik zyska cztery tysiące złotych

Polska 2050 chce podwyższenia drugiego progu podatkowego. „Podatnik zyska cztery tysiące złotych”

2026-04-23, 11:13
Kilkanaście osób rannych w zderzeniu dwóch pociągów w Danii. Cztery w stanie krytycznym

Kilkanaście osób rannych w zderzeniu dwóch pociągów w Danii. Cztery w stanie krytycznym

2026-04-23, 10:37
Gdzie ci mężczyźni Proces feminizacji społeczeństwa coraz wyraźniejszy, również w naszym regionie

„Gdzie ci mężczyźni”? Proces feminizacji społeczeństwa coraz wyraźniejszy, również w naszym regionie

2026-04-23, 09:45
Terminal w Emilianowie jednak nie powstanie Wojewoda: Szukam lidera dla inwestycji [Rozmowa Dnia]

Terminal w Emilianowie jednak nie powstanie? Wojewoda: Szukam lidera dla inwestycji [Rozmowa Dnia]

2026-04-23, 08:59
Protest w Solino. Jest petycja obywatelska do premiera i ministra energii

Protest w „Solino". Jest petycja obywatelska do premiera i ministra energii

2026-04-23, 08:20
Kolejny pożar lasu w regionie. Tym razem w Dzikowie koło Torunia [aktualizacja]

Kolejny pożar lasu w regionie. Tym razem w Dzikowie koło Torunia [aktualizacja]

2026-04-23, 07:49
Toruń. Uczestnicy programu Mieszkanie dla absolwenta: Jesteśmy rozczarowani i czujemy się zdradzeni

Toruń. Uczestnicy programu „Mieszkanie dla absolwenta": Jesteśmy rozczarowani i czujemy się zdradzeni

2026-04-23, 06:50
Bydgoskie zakłady Pesa z kolejnym wielomilionowym zamówieniem

Bydgoskie zakłady Pesa z kolejnym wielomilionowym zamówieniem

2026-04-22, 21:24
Pożar lasu pod Świeciem. Ogień objął powierzchnię o wielkości hektara - dowiedziało się PR PiK

Pożar lasu pod Świeciem. Ogień objął powierzchnię o wielkości hektara - dowiedziało się PR PiK

2026-04-22, 21:01

