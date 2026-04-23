Kolejne grupowe zwolnienia w Janikowie. Firma zgłosiła upadłość, pracę straci 51 osób

2026-04-23, 12:08 Marcin Glapiak/PG

Kolejne grupowe zwolnienia w Janikowie/fot. Archiwum/Żaneta Walentyn/PR PiK

Kolejna firma z Janikowa ogłasza upadłość. Tym razem pracę straci 51 osób. Mowa o firmie ELEKTROREM zajmującej się automatyką przemysłową i elektryką. Upadłość to pokłosie likwidacji Janikosody.

Z powodu upadłości dojdzie do grupowych zwolnień. Potwierdził to Polskiemu Radiu PiK Przemysław Stefański, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu. – Zwolnione osoby jeszcze się nie do nas nie zgłosiły, gdyż wypowiedzenia otrzymają pod koniec kwietnia – dodał.



Stefański zaznaczył, że zwolnieni mogą liczyć na pomoc PUP-u. – Spotkamy się z pracownikami, zobaczymy ich kwalifikację, zobaczymy, ilu z nich będzie szukało pracy, bo myślę, że część z nich już nową pracę ma. Ci, którzy pracy nie znajdą, będą pod naszą opieką, niezależnie, czy spróbują poszukać nowego miejsca zatrudnienia, czy spróbują założyć firmę – powiedział.



Elektrorem powstał w 1993 roku jako pierwsza samodzielna firma z restrukturyzacji Janikowskich Zakładów Sodowych.