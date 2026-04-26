Pod Kruszwicą padły strzały, pociski uszkodziły pojazd. Policjanci wyjaśniają sprawę

2026-04-26, 16:48 Marcin Glapiak/DW

Do zdarzenia doszło wczoraj około godz. 19. w miejscowości Sławsk Wielki. Mężczyzna oddał strzał do nadjeżdżającego samochodu/ Fot. policja

Do zdarzenia doszło wczoraj około godziny 19. W miejscowości Sławsk Wielki mężczyzna oddał strzał do nadjeżdżającego samochodu.

- Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 49-letni mężczyzna, znajdujący się na swojej posesji, oddał strzał w kierunku przejeżdżającego pojazdu - mówi Izabela Lewicka-Waszak z Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu. - Kierującemu 47-letniemu mężczyźnie na szczęście nic się nie stało. Została uszkadzana tylko szyba w drzwiach pasażera - dodaje.



Strzelający mężczyzna został zatrzymany. 49-latek posiadał pozwolenie na broń. Obecnie policja gromadzi dowody pod kątem narażenia utraty życia i zdrowia.