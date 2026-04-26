Rodzinna tragedia pod Grudziądzem. Nie żyje mężczyzna

2026-04-26, 12:45 Marcin Doliński/DW

Do zdarzenia doszło nocą w miejscowości Gruta. Nie żyje mężczyzna. Zatrzymano żonę ofiary.

Z informacji jakie uzyskał reporter Polskiego Radia PiK wynika, że kobieta sama wezwała pomoc, poinformowała, że raniła męża. Nie przeżył.



- Około godziny 1 w nocy otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące zdarzenia w miejscowości Gruta, gdzie ujawniono ciało mężczyzny. Prowadzone są czynności śledcze pod nadzorem prokuratury. Ciało zostało zabezpieczone do sekcji sądowo-lekarskiej. W sprawie zatrzymano kobietę - mówi aspirant Łukasz Rosada z grudziądzkiej policji.