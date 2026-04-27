Wypadek na placu budowy w Płużnicy. Mężczyzna spadł z rusztowania

2026-04-27, 11:41 Agata Raczek / TB

Ranny 33-latek został przetransportowany śmigłowcem do szpitala.

- Do poważnego wypadku doszło w Płużnicy - informuje st. asp. Krzysztof Świerczyński, rzecznik wąbrzeskich policjantów. - Podczas remontu budynku na ziemię spadł jeden z pracowników. Doznał obrażeń i został zabrany przez śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Grudziądzu.



Na miejscu zdarzenia wciąż działają policjanci z Wąbrzeźna pod nadzorem prokuratury.



Jako pierwsza o wypadku poinformowała TVP3 Bydgoszcz.