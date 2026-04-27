Kierowca był pijany, a pasażer miał przy sobie narkotyki i był poszukiwany

2026-04-27, 09:47 Maciej Wilkowski / TB

Kierowca stracił prawo jazdy, a jego pasażer trafił do zakładu karnego. / Fot. Ilustracyjne / Archiwum PR PiK

W ramach akcji „Bezpieczna dyskoteka" policjanci z Aleksandrowa Kujawskiego sprawdzali w niedzielę (26.04) trzeźwość kierowców.

Około godz. 5 nad ranem zatrzymali samochód marki Seat. Kierujący nim 27-latek, miał ponad 0,6 promila alkoholu w organizmie. Podczas sprawdzania w policyjnych systemach 38-letniego pasażera okazało się, że jest poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności. Policjanci znaleźli przy nim marihuanę.



Kierowca stracił już prawo jazdy, a za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. Drugi z mężczyzn trafił już do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe 14 miesięcy. Usłyszał już zarzuty posiadania narkotyków.