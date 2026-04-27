Kierowca był pijany, a pasażer miał przy sobie narkotyki i był poszukiwany

2026-04-27, 09:47  Maciej Wilkowski / TB
Kierowca stracił prawo jazdy, a jego pasażer trafił do zakładu karnego. / Fot. Ilustracyjne / Archiwum PR PiK

W ramach akcji „Bezpieczna dyskoteka" policjanci z Aleksandrowa Kujawskiego sprawdzali w niedzielę (26.04) trzeźwość kierowców.

Około godz. 5 nad ranem zatrzymali samochód marki Seat. Kierujący nim 27-latek, miał ponad 0,6 promila alkoholu w organizmie. Podczas sprawdzania w policyjnych systemach 38-letniego pasażera okazało się, że jest poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności. Policjanci znaleźli przy nim marihuanę.

Kierowca stracił już prawo jazdy, a za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. Drugi z mężczyzn trafił już do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe 14 miesięcy. Usłyszał już zarzuty posiadania narkotyków.

Region

Najczęściej czytane

Archiwum

kwiecień 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
3031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930010203
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę