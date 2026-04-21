Pościg ulicami Bydgoszczy. 41-latek usłyszał serię zarzutów

2026-04-21, 12:42  BN
Pościg ulicami Bydgoszczy. 41-latek usłyszał serię zarzutów/fot. KMP w Bydgoszczy

Nie zatrzymał się do kontroli, uciekał ulicami miasta, spowodował kolizję, był pod wpływem narkotyków i nie miał uprawnień. 41-letni mieszkaniec Bydgoszczy odpowie teraz za szereg poważnych przestępstw i wykroczeń drogowych.

Do groźnych scen doszło w czwartek, 16 kwietnia, na ulicach Bydgoszczy. Policjanci zwrócili uwagę na kierowcę volkswagena, który jechał z nadmierną prędkością ulicą Przemysłową.

Pościg ulicami Bydgoszczy

Funkcjonariusze postanowili zatrzymać pojazd do kontroli drogowej. Mimo wyraźnych sygnałów świetlnych i dźwiękowych kierowca nie zatrzymał się i zaczął uciekać. Rozpoczął się pościg.

Mężczyzna jechał bardzo niebezpiecznie – wyprzedzał inne auta, korzystał z powierzchni wyłączonej z ruchu i zmuszał innych kierowców do gwałtownego hamowania. Przejechał ulicą Fordońską, następnie skręcił w Kamienną, a potem na czerwonym świetle i z niewłaściwego pasa w Fabryczną.

W trakcie ucieczki doprowadził do kolizji z lexusem. Po chwili wjechał na pas zieleni i chodnik, zatrzymał samochód i próbował uciec pieszo. Został jednak szybko zatrzymany przez policjantów w rejonie ulicy Składowej.

Narkotyki w organizmie i brak uprawnień do jazdy

Podczas interwencji okazało się, że 41-latek miał przy sobie skrystalizowaną substancję. Badanie alkomatem nie wykazało alkoholu, ale narkotester potwierdził obecność narkotyków w jego organizmie – amfetaminy i metaamfetaminy.

To nie wszystko. Sprawdzenie w policyjnych systemach wykazało, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Pobrano mu także krew do dalszych badań.

41-latkowi grozi do pięciu lat więzienia

Śledczy wszczęli postępowanie m.in. w oparciu o przepis dotyczący rażącego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zgodnie z Kodeksem karnym za takie zachowanie grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

41-latek odpowie również za kierowanie pojazdem pod wpływem środków odurzających, niezatrzymanie się do kontroli i ucieczkę przed policją, a także za spowodowanie kolizji i inne wykroczenia drogowe.

W sobotę, 18 kwietnia 2026 roku, prokurator zastosował wobec mężczyzny policyjny dozór. Ma on również zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Śmierć 4-latka na bydgoskim Szwederowie. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci

Śmierć 4-latka na bydgoskim Szwederowie. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci

2026-04-21, 13:00
Dwie osoby w szpitalu po wypadku na trasie S10 na obwodnicy Torunia

Dwie osoby w szpitalu po wypadku na trasie S10 na obwodnicy Torunia

2026-04-21, 12:55
Historia Polski opowiedziana w... okularach wirtualnej rzeczywistości Pokaz w Starostwie Powiatowym w Świeciu

Historia Polski opowiedziana w... okularach wirtualnej rzeczywistości! Pokaz w Starostwie Powiatowym w Świeciu

2026-04-21, 11:44
Jest szansa na remont basenu przy ul. Kalinkowej w Grudziądzu - ustaliło PR PiK

Jest szansa na remont basenu przy ul. Kalinkowej w Grudziądzu - ustaliło PR PiK

2026-04-21, 10:55
PR PiK poznało wstępną przyczynę pożaru hali w powiecie włocławskim. Wielomilionowe straty

PR PiK poznało wstępną przyczynę pożaru hali w powiecie włocławskim. Wielomilionowe straty

2026-04-21, 10:02
Trzy osobówki zderzyły się na DK 80 w Czarnowie, na drodze z Torunia do Bydgoszczy

Trzy osobówki zderzyły się na DK 80 w Czarnowie, na drodze z Torunia do Bydgoszczy

2026-04-21, 09:02
Liczba cyberataków jest wyższa o ponad 144 proc. Pomaga rozwój sztucznej inteligencji [Rozmowa Dnia]

Liczba cyberataków jest wyższa o ponad 144 proc. Pomaga rozwój sztucznej inteligencji [Rozmowa Dnia]

2026-04-21, 08:59
Egzotyczne rybki utoną w gąszczu przepisów Pszczoły i krowy też Co na to hodowcy

Egzotyczne rybki utoną w gąszczu przepisów? Pszczoły i krowy też! Co na to hodowcy?

2026-04-21, 07:54
Głuchoniewidomi doczekają się realnego wsparcia. Takich mieszkań w Bydgoszczy nie było

Głuchoniewidomi doczekają się realnego wsparcia. Takich mieszkań w Bydgoszczy nie było

2026-04-21, 07:00

