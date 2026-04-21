2026-04-21, 12:42 BN

Pościg ulicami Bydgoszczy. 41-latek usłyszał serię zarzutów

Nie zatrzymał się do kontroli, uciekał ulicami miasta, spowodował kolizję, był pod wpływem narkotyków i nie miał uprawnień. 41-letni mieszkaniec Bydgoszczy odpowie teraz za szereg poważnych przestępstw i wykroczeń drogowych.

Do groźnych scen doszło w czwartek, 16 kwietnia, na ulicach Bydgoszczy. Policjanci zwrócili uwagę na kierowcę volkswagena, który jechał z nadmierną prędkością ulicą Przemysłową.



Pościg ulicami Bydgoszczy



Funkcjonariusze postanowili zatrzymać pojazd do kontroli drogowej. Mimo wyraźnych sygnałów świetlnych i dźwiękowych kierowca nie zatrzymał się i zaczął uciekać. Rozpoczął się pościg.



Mężczyzna jechał bardzo niebezpiecznie – wyprzedzał inne auta, korzystał z powierzchni wyłączonej z ruchu i zmuszał innych kierowców do gwałtownego hamowania. Przejechał ulicą Fordońską, następnie skręcił w Kamienną, a potem na czerwonym świetle i z niewłaściwego pasa w Fabryczną.



W trakcie ucieczki doprowadził do kolizji z lexusem. Po chwili wjechał na pas zieleni i chodnik, zatrzymał samochód i próbował uciec pieszo. Został jednak szybko zatrzymany przez policjantów w rejonie ulicy Składowej.



Narkotyki w organizmie i brak uprawnień do jazdy



Podczas interwencji okazało się, że 41-latek miał przy sobie skrystalizowaną substancję. Badanie alkomatem nie wykazało alkoholu, ale narkotester potwierdził obecność narkotyków w jego organizmie – amfetaminy i metaamfetaminy.



To nie wszystko. Sprawdzenie w policyjnych systemach wykazało, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Pobrano mu także krew do dalszych badań.



41-latkowi grozi do pięciu lat więzienia



Śledczy wszczęli postępowanie m.in. w oparciu o przepis dotyczący rażącego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zgodnie z Kodeksem karnym za takie zachowanie grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.



41-latek odpowie również za kierowanie pojazdem pod wpływem środków odurzających, niezatrzymanie się do kontroli i ucieczkę przed policją, a także za spowodowanie kolizji i inne wykroczenia drogowe.



W sobotę, 18 kwietnia 2026 roku, prokurator zastosował wobec mężczyzny policyjny dozór. Ma on również zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.