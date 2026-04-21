Jest szansa na remont basenu przy ul. Kalinkowej w Grudziądzu - ustaliło PR PiK

2026-04-21, 10:55 Marcin Doliński/BN

Basen Nadwiślański w Grudziądzu/fot. Facebook

Przebudowa Basenu Nadwiślańskiego przy ulicy Kalinkowej w Grudziądzu ma zostać sfinansowana ze środków Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Chce tego miasto, samorząd złożył już taki projekt.

Remont tego obiektu może kosztować nawet kilkanaście milionów złotych. Sfinansowanie go z programu ochrony ludności to na razie jedyna szansa, aby basen został udostępniony jako centrum ćwiczeń służb mundurowych. - Basen miałby być wykorzystany przez służby mundurowe, zarówno wojsko, ale także przez rozwijające się Wojsko Obrony Terytorialnej, policję, Państwową Straż Pożarną oraz Ochotniczą Straż Pożarną - informuje prezydent Grudziądza Maciej Glamowski. - Ten basen to miejsce, które doskonale może służyć jako kolejny obiekt doraźnego schronienia - dodaje.



Basen będzie również dostępny dla mieszkańców. - Jego podstawowa funkcja to pływalnia, w tej kwestii dołożymy środki z budżetu miasta - zapowiada włodarz Grudziądza.