Prawdziwy potwór w Grudziądzu - czołg K2! Wojskowe Targi Służby i Pracy [zdjęcia i wideo]
K2, Rosomak oraz inne nowoczesne wojskowe pojazdy zagościły w Grudziądzu. W tutejszej hali sportowej zorganizowane zostały Wojskowe Targi Służby i Pracy.
Wydarzenie odbywa się jednocześnie w 16 miastach w kraju. Ma pokazać możliwości polskiej armii i zachęcić do służby.
Zwiedzający mogą zobaczyć różne ciekawe rzeczy. - Prezentujemy przeciwpancerny pocisk, kierowany trenażer oraz karabiny wyborowe - usłyszał nasz reporter, który gościł na targach w Grudziądzu.
- Każda jednostka wystawiła swój sprzęt - informuje ppłk. Andrzej Sowa z Zamiejscowego Ośrodka Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. - Między innymi jest Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych HIMARS, ciężki sprzęt, między innymi ten ratownictwa HARDUN - dodaje.
Wojskowe Targi Służby i Pracy potrwają do godziny 17.
