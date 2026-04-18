Prawdziwy potwór w Grudziądzu - czołg K2! Wojskowe Targi Służby i Pracy [zdjęcia i wideo]

2026-04-18, 11:26 Marcin Doliński/BN

Reporter PR PiK Marcin Doliński (w środku) w otoczeniu żołnierzy na Wojskowych Targach Służby i Pracy

K2, Rosomak oraz inne nowoczesne wojskowe pojazdy zagościły w Grudziądzu. W tutejszej hali sportowej zorganizowane zostały Wojskowe Targi Służby i Pracy.

Wydarzenie odbywa się jednocześnie w 16 miastach w kraju. Ma pokazać możliwości polskiej armii i zachęcić do służby.



Zwiedzający mogą zobaczyć różne ciekawe rzeczy. - Prezentujemy przeciwpancerny pocisk, kierowany trenażer oraz karabiny wyborowe - usłyszał nasz reporter, który gościł na targach w Grudziądzu.



- Każda jednostka wystawiła swój sprzęt - informuje ppłk. Andrzej Sowa z Zamiejscowego Ośrodka Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. - Między innymi jest Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych HIMARS, ciężki sprzęt, między innymi ten ratownictwa HARDUN - dodaje.



Wojskowe Targi Służby i Pracy potrwają do godziny 17.



Był też specjalny, wojskowy robot.