Historia Polski opowiedziana w... okularach wirtualnej rzeczywistości! Pokaz w Starostwie Powiatowym w Świeciu

2026-04-21, 11:44  Marcin Doliński/BN
Reporter PR PiK Marcin Doliński poznaje historię polski w goglach VR

Wirtualne filmy promujące historię Polski można zobaczyć przez specjalne gogle w Starostwie Powiatowym w Świeciu. W ten sposób samorząd chce edukować i bawić mieszkańców powiatu.

- Powiat świecki podpisał umowę z Instytutem Adama Mickiewicza w Warszawie na udostępnienie serii filmów wirtualnej rzeczywistości, które poświęcone są budowaniu tożsamości Polski i jej historii - informuje starosta powiatu świeckiego Paweł Knapik.

Wirtualny historyczny pokaz odbył się we wtorek. - Wrażenia są niesamowite - mówi jedna z uczestniczek pokazu w Świeciu. - Chciałoby się czegoś dotknąć, na przykład jak podają broń czy jakiś list. Był też cudowny skok ze spadochronem - dodaje.

Jak z kolei przekazuje Wojciech Socha, informatyk ze starostwa, zestaw składa się z gogli VR Meta Quest 3, słuchawek przewodowych i zestawu sterującego w postaci tabletu i routera.

Kolekcja liczy cztery filmy. Będzie je można zobaczyć podczas majówki.

Relacja Marcina Dolińskiego

Świecie nad Wisłą
Historia Polski opowiedziana w goglach VR/fot. Marcin Doliński Paweł Knapik, starosta świecki/fot. Marcin Doliński

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP" stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie.

