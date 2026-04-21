Historia Polski opowiedziana w... okularach wirtualnej rzeczywistości! Pokaz w Starostwie Powiatowym w Świeciu

2026-04-21, 11:44 Marcin Doliński/BN

Reporter PR PiK Marcin Doliński poznaje historię polski w goglach VR

Wirtualne filmy promujące historię Polski można zobaczyć przez specjalne gogle w Starostwie Powiatowym w Świeciu. W ten sposób samorząd chce edukować i bawić mieszkańców powiatu.

- Powiat świecki podpisał umowę z Instytutem Adama Mickiewicza w Warszawie na udostępnienie serii filmów wirtualnej rzeczywistości, które poświęcone są budowaniu tożsamości Polski i jej historii - informuje starosta powiatu świeckiego Paweł Knapik.



Wirtualny historyczny pokaz odbył się we wtorek. - Wrażenia są niesamowite - mówi jedna z uczestniczek pokazu w Świeciu. - Chciałoby się czegoś dotknąć, na przykład jak podają broń czy jakiś list. Był też cudowny skok ze spadochronem - dodaje.



Jak z kolei przekazuje Wojciech Socha, informatyk ze starostwa, zestaw składa się z gogli VR Meta Quest 3, słuchawek przewodowych i zestawu sterującego w postaci tabletu i routera.



Kolekcja liczy cztery filmy. Będzie je można zobaczyć podczas majówki.