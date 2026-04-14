Fundusze szwajcarskie popłyną do kujawsko-pomorskich miast. Stworzą dobry klimat

2026-04-14, 12:39 Radosław Jagieła/DW

Fundusze szwajcarskie we Włocławku zostaną przeznaczone między innymi na rozbudowę miejskiego monitoringu i budowę nowych parków/Fot. Radosław Jagieła

Włocławek ma stać się miastem „z dobrym klimatem dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia”. To główne założenie projektu realizowanego w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy. Uroczyści zainaugurowano go w Zespole Szkół Muzycznych we Włocławku.

W wydarzeniu brał udział ambasador Szwajcarii w Polsce - Fabrice Filliez.



- Cieszy mnie dalszy rozwój relacji ze szwajcarskimi partnerami w zakresie rozwoju gospodarczego miasta oraz wzmacniania kształcenia zawodowego, które w Szwajcarii jest ważnym wektorem dynamicznego rozwoju gospodarki lokalnej - mówił Fabrice Filliez.



- Kształcimy odpowiednie kadry, chociażby dla przemysłu, także dla podmiotów, których właścicielami są podmioty szwajcarskie jak np. Geberit czy DrM - dodał prezydent Włocławka, Krzysztof Kukucki.



Fundusze szwajcarskie we Włocławku zostaną przeznaczone między innymi na rozbudowę miejskiego monitoringu i budowę nowych parków - na osiedlach Południe oraz Grzywno. Do Włocławka w ciągu najbliższych trzech lat trafi ponad 80 milionów złotych. Podobną kwotę - niemal 76 mln. zł - otrzyma Grudziądz.



