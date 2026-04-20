Referendum w Gniewkowie nieważne. Burmistrz Ilona Wodniak-Kuraszewicz zostaje

2026-04-20, 06:38 Marcin Glapiak/MG

Głosowanie w w Gniewkowie nieważne/fot. ilustracyjna, Tatiana Adonis

Są oficjalne wyniki głosowania w sprawie odwołania burmistrz Gniewkowa oraz całej rady.

Według danych, jakie otrzymaliśmy od miejskiej komisji, w referendum dotyczącym odwołania Ilony Wodniak-Kuraszkiewicz ogółem wzięło udział 1535 osób, z czego za opowiedziało się 1456 osób. To za mało, by odwołać burmistrz.



By tak się stało, w głosowaniu musiałoby wziąć udział co najmniej 2888 osób, z czego 50 procent głosujących plus jeden musiałaby zagłosować za.



Jeśli chodzi o referendum w sprawie odwołania rady, to tutaj głosowało 1528 osób, z czego liczba głosów ważnych to już 1504. Natomiast za odołaniem rady opowiedziały się 1382 osoby - to zdecydowanie za mało. Wymagane było ogólnie co najmniej 3300 głosów, z czego 50 procent głosujących plus jeden musiałaby zagłosować za.