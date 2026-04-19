Incydent podczas referendum w Gniewkowie

2026-04-19, 22:49 Marcin Glapiak / TB

Głosowanie trwało do godz. 21. / Fot. Archiwum PR PiK

Trwa liczenie głosów w związku z referendum w sprawie odwołania burmistrz tego miasta i całej rady.

Przypomnijmy, aby referendum o odwołanie burmistrz było ważne, musi wziąć w nim udział co najmniej 2888 osób, z czego 50 procent głosujących plus jeden musi zagłosować za odwołaniem. W sprawie rady miasta, w referendum musi uczestniczyć 3300 osób, z czego 50 procent głosujących plus jeden musi zagłosować za odwołaniem.



W jednej z komisji obwodowych wydano kartę do głosowania osobie nieuprawnionej. Była zameldowana czasowo na ternie Gniewkowa, co wyklucza możliwość oddania głosu. Ostatecznie nie wzięła udziału w referendum.