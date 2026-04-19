Trwa referendum w Gniewkowie. Mieszkańcy decydują o odwołaniu burmistrza i całej rady miasta

2026-04-19, 09:59  Marcin Glapiak / TB
Głosowanie w referendum potrwa do godz. 21. / Fot. Archiwum PR PiK

Głosowanie rozpoczęło się w niedzielę (19.04.) o godz. 6. Uczestnicy referendum otrzymują dwie karty.

Na pierwszej znajduje się pytanie: „Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Miejskiej w Gniewkowie przed upływem kadencji?”, a na drugiej „Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Ilony Wodniak-Kuraszkiewicz Burmistrza Gniewkowa przed upływem kadencji?”. Na każdej z kart dostępne są odpowiedzi TAK lub NIE.

Aby referendum o odwołanie burmistrz było ważne, musi wziąć w nim udział co najmniej 2888 osób, z czego 50 procent głosujących plus jeden musi zagłosować za odwołaniem. W sprawie rady miasta, w referendum musi uczestniczyć 3300 osób, z czego 50 procent głosujących plus jeden musi zagłosować za odwołaniem.

Referendum potrwa do godziny 21.00

Relacja Marcina Glapiaka

