Trwa referendum w Gniewkowie. Mieszkańcy decydują o odwołaniu burmistrza i całej rady miasta

2026-04-19, 09:59 Marcin Glapiak / TB

Głosowanie w referendum potrwa do godz. 21. / Fot. Archiwum PR PiK

Głosowanie rozpoczęło się w niedzielę (19.04.) o godz. 6. Uczestnicy referendum otrzymują dwie karty.

Na pierwszej znajduje się pytanie: „Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Miejskiej w Gniewkowie przed upływem kadencji?”, a na drugiej „Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Ilony Wodniak-Kuraszkiewicz Burmistrza Gniewkowa przed upływem kadencji?”. Na każdej z kart dostępne są odpowiedzi TAK lub NIE.



Aby referendum o odwołanie burmistrz było ważne, musi wziąć w nim udział co najmniej 2888 osób, z czego 50 procent głosujących plus jeden musi zagłosować za odwołaniem. W sprawie rady miasta, w referendum musi uczestniczyć 3300 osób, z czego 50 procent głosujących plus jeden musi zagłosować za odwołaniem.



Referendum potrwa do godziny 21.00