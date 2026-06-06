Znamy okoliczności tragicznego wypadku w Strzelnie, gdzie zginęła rowerzystka [zdjęcia]

2026-06-06, 17:02 DW

Jak przekazują strażacy z ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelnie, rowerzystkę potrącił kierowca samochodu osobowego/ Fot. OSP Strzelno

Do potrącenia kobiety doszło w ciągu dróg krajowych nr 15 i 25 w powiecie mogileńskim. Zginęła na miejscu.

Samochód osobowy śmiertelnie potrącił 64-letnią rowerzystkę na ul. Inowrocławskiej w Strzelnie. Auto prowadził 19-letni mężczyzna, był trzeźwy. To on został uznany za sprawcę wypadku. Nie zachował ostrożności przy wyprzedzaniu kobiety. Takie są wstępne ustalenia policjantów z Mogilna - dowiedziało się Polskie Radio PiK.



