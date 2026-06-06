Znamy okoliczności tragicznego wypadku w Strzelnie, gdzie zginęła rowerzystka [zdjęcia]

Region
Kapusta królowała w Rypinie. Nagrodę wywalczyły Rześkie Baby z SosnowaRadosław Jagieła/DW 2026-06-06, 23:40
Może być podawana z kaczką, w cieście naleśnikowym, z grzybami lub w formie gołąbków. Kapusta, bo o niej mowa, była głównym składnikiem dań przygotowywanych… Czytaj dalej »
Balony po horyzont! Reporter PR PiK wzbił się w powietrze z mikrofonem [zdjęcia]Michał Zaręba/DW 2026-06-06, 22:28
- Przy lądowaniu zawsze zapada cisza - mówił Wojciech Kaczmarek, pilot balonów, co chyba nie uspokoiło podekscytowanych uczestników lotu. Na pokładzie był… Czytaj dalej »
Biegacze z mapami opanowali toruńską Starówkę. Najwytrwalszy ma 80 lat! [zdjęcia]Michał Zaręba/DW 2026-06-06, 20:00
To uczestnicy Mistrzostw Polski w Biegu na Orientację. Wystartowali na Bulwarze Filadelfijskim - z mapami w ręku! Czytaj dalej »
„To brud zdobyty w chwale!”. Miłośnicy ekstremalnych wrażeń walczą w Terenowej Masakrze [zdjęcia]Tatiana Adonis/DW 2026-06-06, 18:30
Terenowa Masakra to bieg z wieloma przeszkodami w trudnym terenie. Na uczestników dwudniowych zawodów czeka tor wymagający wytrzymałości, siły, sprytu i… Czytaj dalej »
Są prokuratorskie zarzuty dla matki dziewczynki, która wypadła z okna. Kobieta przyznała się do winyMarek Ledwosiński/DW 2026-06-06, 16:50
21-letniej matce grozi do pięciu lat więzienia. Śledczy z Włocławka wnioskują do sądu o jej aresztowanie. Czytaj dalej »
Mija 35 lat od wizyty papieża Jana Pawła II we Włocławku. To była jego IV pielgrzymka do PolskiRadosław Jagieła/DW 2026-06-06, 16:00
Papież z Polski 6 czerwca 1991 roku spotkał się we włocławskiej katedrze z katechetami, nauczycielami i uczniami, a później także z klerykami Wyższego… Czytaj dalej »
Sprzed bydgoskiego ratusza do Lubostronia. Rowerzyści kręcą kilometry dla Metropolii BydgoszczTatiana Adonis/DW 2026-06-06, 15:30
Ponad stu rowerzystów wyruszyło na pierwszy weekendowy rajd w ramach rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Czytaj dalej »
Matka pięcioletniej dziewczynki, która wypadła z okna we Włocławku, jest przesłuchiwanaMarek Ledwosiński/DW 2026-06-06, 14:03
Prokurator nie wyklucza, że przesłuchanie może się zakończyć skierowaniem do sądu wniosku o tymczasowe aresztowanie matki dziewczynki. Czytaj dalej »
Pralka jak malowana. To ekologiczna akcja bydgoskich przedszkolakówBogumiła Wresiło/DW 2026-06-06, 12:30
Przygotowali i pomalowali pralkę z papieru, a w zamian otrzymali niezwykłe prezenty. O ekologicznej akcji opowiadają przedszkolaki oraz dyrektorka bydgoskiego… Czytaj dalej »
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