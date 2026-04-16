10 zatrzymanych praw jazdy w jeden dzień. Problem jest cały czas ten sam

2026-04-16, 21:29 Tatiana Adonis/BN

Ponad 2 tysiące skontrolowanych pojazdów, prawie 1700 przypadków przekroczenia prędkości i 10 zatrzymanych praw jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w ciągu jednego dnia. Policjanci z regionu podsumowali działania w ramach ogólnopolskiej akcji „Kaskadowy pomiar prędkości”.

W czwartek obchodziliśmy Europejski Dzień Kontroli Prędkości. Funkcjonariusze prowadzili wzmożone działania na głównych trasach oraz w miejscach szczególnie niebezpiecznych. Okazuje się, że zbyt szybka jazda to cały czas jedno z głównych przewinień kierowców. - Cały czas jeździmy za szybko, wciąż się gdzieś spieszymy - mówi kom. Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Dostrzega jednak pozytyw. - Widzimy, że ci kierowcy częściej zdejmują nogę z gazu, choć problem wciąż jest duży - dodaje.



Prędkość pozostaje jedną z głównych przyczyn tragedii na drogach. - Jeżeli dojdzie np. do potrącenia pieszego przy prędkości 70 km/h to nie dajemy mu szans na przeżycie - ostrzega kom. Remigiusz Rakowski. - Dlatego tak ważne jest, abyśmy przestrzegali tych ograniczeń prędkości, ponieważ to może uratować czyjeś zdrowie lub życie - dodaje.



Policjanci zapowiadają, że niezależnie od akcji nadal obowiązywać będzie zasada: zero tolerancji dla piratów drogowych!