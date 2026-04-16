10 zatrzymanych praw jazdy w jeden dzień. Problem jest cały czas ten sam

2026-04-16, 21:29  Tatiana Adonis/BN
Policja prowadziła wzmożone kontrole z okazji Europejskiego Dnia Kontroli Prędkości/fot. Pixabay

Ponad 2 tysiące skontrolowanych pojazdów, prawie 1700 przypadków przekroczenia prędkości i 10 zatrzymanych praw jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w ciągu jednego dnia. Policjanci z regionu podsumowali działania w ramach ogólnopolskiej akcji „Kaskadowy pomiar prędkości”.

W czwartek obchodziliśmy Europejski Dzień Kontroli Prędkości. Funkcjonariusze prowadzili wzmożone działania na głównych trasach oraz w miejscach szczególnie niebezpiecznych. Okazuje się, że zbyt szybka jazda to cały czas jedno z głównych przewinień kierowców. - Cały czas jeździmy za szybko, wciąż się gdzieś spieszymy - mówi kom. Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Dostrzega jednak pozytyw. - Widzimy, że ci kierowcy częściej zdejmują nogę z gazu, choć problem wciąż jest duży - dodaje.

Prędkość pozostaje jedną z głównych przyczyn tragedii na drogach. - Jeżeli dojdzie np. do potrącenia pieszego przy prędkości 70 km/h to nie dajemy mu szans na przeżycie - ostrzega kom. Remigiusz Rakowski. - Dlatego tak ważne jest, abyśmy przestrzegali tych ograniczeń prędkości, ponieważ to może uratować czyjeś zdrowie lub życie - dodaje.

Policjanci zapowiadają, że niezależnie od akcji nadal obowiązywać będzie zasada: zero tolerancji dla piratów drogowych!

Relacja Tatiany Adonis

Spółka CityLine ma zostać zamknięta. W najbliższym czasie nie kupimy biletów na loty m.in. z Bydgoszczy do Frankfurtu

Spółka CityLine ma zostać zamknięta. W najbliższym czasie nie kupimy biletów na loty m.in. z Bydgoszczy do Frankfurtu

2026-04-16, 21:20
Dziesięć wieków polskiej rusofobii. Rosja dokucza Polsce swoją wystawą w rocznicę zbrodni katyńskiej [Wieści ze Wschodu]

„Dziesięć wieków polskiej rusofobii”. Rosja dokucza Polsce swoją wystawą w rocznicę zbrodni katyńskiej [Wieści ze Wschodu]

2026-04-16, 20:41
Niedługo 100. rocznica przewrotu majowego. Młodzi wykazali się historyczną wiedzą

Niedługo 100. rocznica przewrotu majowego. Młodzi wykazali się historyczną wiedzą

2026-04-16, 19:58
Wspomnienie bohaterstwa polskich saperów. Wyjątkowe obchody we Włocławku [zdjęcia]

Wspomnienie bohaterstwa polskich saperów. Wyjątkowe obchody we Włocławku [zdjęcia]

2026-04-16, 19:16
Dwa zespoły z regionu znalazły się w pierwszej dziesiątce olimpiady ZUS. Finał odbył się w Warszawie

Dwa zespoły z regionu znalazły się w pierwszej dziesiątce olimpiady ZUS. Finał odbył się w Warszawie

2026-04-16, 18:42
Zaginęła 16-letnia dziewczyna. Policja z Tucholi prowadzi poszukiwania

Zaginęła 16-letnia dziewczyna. Policja z Tucholi prowadzi poszukiwania

2026-04-16, 17:50
W regionie uda się odbudować dwór, który spłonął pod koniec ubiegłego wieku

W regionie uda się odbudować dwór, który spłonął pod koniec ubiegłego wieku

2026-04-16, 16:13
Roman Rogalski ma mediować w Solino. Chcą tego starostowie, protestujący i wojewoda

Roman Rogalski ma mediować w „Solino”. Chcą tego starostowie, protestujący i wojewoda

2026-04-16, 15:52
Po pożarze kamienicy w centrum Lipna budynek nie nadaje się do zamieszkania - dowiedziało się PR PiK

Po pożarze kamienicy w centrum Lipna budynek nie nadaje się do zamieszkania - dowiedziało się PR PiK

2026-04-16, 15:42

